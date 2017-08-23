Тимакова: Михалков не ходил на заседания попечительского совета Фонда кино

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь премьер-министра РФ и член попечительского совета Фонда кино Наталья Тимакова назвала работу совета в новом составе содержательной, в то время как режиссер Никита Михалков не присутствовал ни на одном из заседаний.

Ранее режиссер, глава союза кинематографистов Никита Михалков на коллегии министерства культуры заявил о том, что выходит из попечительского совета Фонда кино из-за безответственности его руководства и того, что он сам ничего в нем не решает. Он также высказал недовольство новым членом совета Натальей Тимаковой.

"Я бы хотела напомнить всем присутствующим, что учредителем Фонда кино к настоящему моменту, и пока это никаким образом не изменено, является правительство РФ. Многие из вас, наверно, знают, что я являюсь заместителем главы аппарата правительства РФ и по своим обязанностям курирую вопросы культуры. Это может кому-то нравиться, кому-то не нравиться, но это мои должностные обязанности, и я стараюсь выполнять их честно", — сказала Тимакова на заседании коллегии Минкультуры в среду.

По ее словам, попечительский совет в новом составе собирался два или три раза. "Это был очень хороший содержательный разговор, и вопросы, которые сегодня обсуждались, в том числе там разбирались. Очень жаль, что Никита Сергеевич не присутствовал ни на одном из них", — добавила она.

В апреле этого года в попечительский совет Фонда кино под председательством советника президента Владимира Толстого вошли глава Первого канала Константин Эрнст и пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова. Также в него входят Станислав Говорухин, Антон Малышев, Алексей Попогребский, Карен Шахназаров.