Деятели культуры недовольны решением суда в отношении Серебренникова

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду отправил обвиняемого в мошенничестве режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест. Известные деятели искусства негативно восприняли подобное решение, увидев в ограничении свободы Серебренникова ущерб для российской культуры.

Режиссера задержали во вторник в Петербурге, где он с конца июля снимал фильм "Лето" о раннем периоде творчества Виктора Цоя. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменили организацию хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Серебренников был отправлен под домашний арест сроком до 19 октября.

По решению суда режиссер не сможет общаться с кем-либо, кроме близких родственников, адвоката, следователя и сотрудников ФСИН. На него должны надеть электронный браслет, который будет контролировать его передвижения. Также обвиняемому запрещено пользоваться любыми средствами связи.

Судья не стала возражать против посещения Серебренниковым театральной студии, но оставила этот вопрос на усмотрение следователя.

Кукольная истерика

"Разговор идет о том, что его пытаются заключить из-за его точки зрения и творческих планов и мыслей, — это безумие и это ужасно. Если говорить о том, что украдены деньги, значит надо доказать, что не украдены. Вообще эта истерика, которая есть, она такая кукольная", — сказал режиссер Никита Михалков журналистам в среду.

По его словам, нельзя делать из этой ситуации серьезную политическую акцию, так как она показывает возможность "коллективного, массового влияния на нее и переведение из совсем простой плоскости о том, куда делись деньги, в идеологическую плоскость". "Какой кошмар! Его наказывают за то, что он показывает в Большом театре гениталии Нуреева. Ну не об этом же речь", — заметил Михалков.

Он подчеркнул, что в ситуации с Серебренниковым есть надуманность. "Я очень желаю, чтобы все разрешилось правильно. Он себя не признает виновным, значит, он не виноват, это будет доказано. Дай бог ему здоровья", — добавил Михалков.

Стреноженный танцовщик

В то, что Серебренников может быть замешан в мошенничестве, категорически не верит актер Сергей Юрский, который вместе с другими известными деятелями культуры и искусства, а также поклонниками творчества режиссера пришел поддержать его к зданию Басманного суда. Возле зала суда с 11 часов утра собралось не менее 500 человек.

"Домашний арест для Кирилла, это все равно что взять и стреножить артиста балета — танцуй! Нельзя арестовывать человека, когда он публичен, он все время на глазах. Я считаю, что это мошенничество не имело места, мы же все видели, что у Кирилла нет этих миллионов. Те, кто его арестовывали, хотели вызвать то, что сейчас происходило у Басманного суда", — сказал Юрский РИА Новости.

С актером согласны генеральный директор Большого театра Владимира Урин, подписавший письмо в защиту Серебренникова, и художественный руководитель театра "Мастерская Петра Фоменко" Евгений Каменькович.

"Я считаю, что такого рода дела, связанные с экономическими нарушениями, должны рассматриваться без задержания", — прокомментировал РИА Новости Урин. Он рассказал, что договорился встретиться с Серебренниковым и поговорить о выпуске спектакля "Нуреев", но то, что случилось, нарушило все планы.

Каменькович, в свою очередь, назвал произошедшее "маразмом и абсурдом". "Можно спокойно вести следствие, оставив Серебренникову возможность работать. Но я оптимист и верю, что здравый смысл восторжествует", — сказал он.

"Если вор должен сидеть в тюрьме, то каждый!"

Актер Артур Смольянинов, также присутствующий у здания Басманного суда, предположил, что произойти может все что угодно, но выразил надежду на благополучный исход дела.

"Кирилл, держаться! Солнце обязательно взойдет, и это болото высохнет, на его месте распустится прекрасный сад, я в это верю… Я верю и надеюсь, что все будет нормально. Но предполагаю, что может произойти все что угодно", — сказал Смольянинов журналистам, также назвав происходящие абсурдом.

"Дайте людям жить, дайте людям творить, прославлять свою страну и заниматься настоящим искусством. Если вор должен сидеть в тюрьме, то каждый. Когда вы начнете с себя, то тогда мы сможем говорить о справедливости и законности. А это не имеет никакого отношения ни к справедливости, ни к закону", — добавил актер.

Залог от Прохоровой

Издатель и литературовед Ирина Прохорова выразила готовность внести залог за освобождение режиссера, чтобы он мог работать.

"Я очень огорчена тем, что его поместили под домашний арест… Очень жаль. Я не разделяю этой идеи, что слава богу, что не посадили вообще… Я очень признательна, что такое большое количество людей пришли поддержать его. Здесь (у здания Басманного суда — ред.) была вся культурная общественность. Я очень надеюсь, что сила общественного мнения все-таки позволит доказать его невиновность", — сказала Прохорова после заседания суда, выразив уверенность, что человека такого масштаба, как Кирилл Серебренников, невозможно связать с "вульгарной идеей каких-то хищений".