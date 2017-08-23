Михалков ушел из попечительского совета Фонда кино

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Глава Союза кинематографистов России режиссер Никита Михалков объявил о своем выходе из попечительского совета Фонда кино.

По словам Михалкова, причина его решения — безответственность руководства организации. Он отметил, что именно безответственность приводит к появлению "ничего не значащих" фильмов или к ситуациям, в которых несколько телеканалов ведут "кровавую битву" между собой за несколько вышедших фильмов новой тематики.

По его словам, сам он фактически в Фонде кино ничего не решает. "Деньги, которые будут выдаваться, они будут выдаваться совершенно по другим правилам, нежели должны были бы выдаваться", — заявил Михалков.

"Когда приходит в совет человек противоположных тебе взглядов, простите меня за слово, идеологически — это одно дело. Когда приходит человек, облеченный властью и возможностями, — это другое", — сказал режиссер. При этом он выразил признательность своим коллегам по попечительскому совету, подчеркнув, что это профессиональные и хорошо зарекомендовавшие себя в кинематографе люди.

Министр культуры России Владимир Мединский в связи с уходом Михалкова из попечительского совета Фонда кино заявил, что состав этого органа никак не влияет на финансирование проектов организации.

Мединский отметил, что за последнее время финансирование Фонда кино значительно увеличилось, так как к защищенной статье субсидии в три миллиарда рублей добавилось порядка 500-700 миллионов ежегодно, при этом также выделяются средства на кинофикацию. "То есть можно сказать, что финансирование увеличилось вдвое, с нашей стороны вкусовщины никакой нет", — пояснил министр.

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова, которая вошла в состав попечительского совета Фонда кино в апреле, заявила, что за этот период попечительский совет собирался два или три раза, однако Михалков на заседаниях не появлялся. "Это был очень хороший содержательный разговор, и вопросы, которые сегодня обсуждались, в том числе там разбирались. Очень жаль, что Никита Сергеевич не присутствовал ни на одном из них", — подчеркнула она.

В апреле этого года в попечительский совет Фонда кино, который возглавляет советник президента России Владимир Толстой, вошли глава Первого канала Константин Эрнст и пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. Также в состав данного органа входят Станислав Говорухин, Антон Малышев, Алексей Попогребский, Карен Шахназаров.