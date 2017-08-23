Толстой назвал решение Михалкова об уходе из Фонда кино эмоциональным

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Председатель попечительского совета Фонда кино Владимир Толстой назвал решение режиссера Никиты Михалкова выйти из состава попечительского совета эмоциональным и ничем не мотивированным.

Ранее режиссер, глава союза кинематографистов Никита Михалков на коллегии министерства культуры заявил о том, что выходит из попечительского совета Фонда кино из-за безответственности его руководства и того, что он сам ничего в нем не решает. Он также высказал недовольство новым членом совета, пресс-секретарем премьер-министра Натальей Тимаковой.

Тимакова в ответ на это заявила, что работа совета в новом составе была содержательной, в то время как Михалков не присутствовал ни на одном из заседаний. Она также напомнила, что является замглавы аппарата правительства РФ, курирует вопросы культуры и старается честно выполнять свои должностные обязанности.

"Мне кажется, это спонтанное, эмоциональное решение, видимо, оно как-то зрело у Никиты Сергеевича, но самое печальное, что оно ничем не мотивировано и не оправдано, потому что никакого влияния на решение попечительского совета одна Наталья Александровна (Тимакова) не оказывала и не оказывает", — сказал Толстой.

Он подтвердил, что Михалков не принимал участия в заседаниях совета, поэтому не было ситуаций, когда бы его мнение не было услышано. Он подчеркнул, что решение режиссера должно быть подкреплено формальным заявлением в правительство, так как оно принимает решение о составе совета.

"Я как раз горжусь тем, что Фонд кино — действительно одна из самых открытых организаций, все прозрачно и дискутируемо", — добавил он.

В апреле этого года в попечительский совет Фонда кино под председательством советника президента Владимира Толстого вошли глава Первого канала Константин Эрнст и пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова. Также в него входят Станислав Говорухин, Антон Малышев, Алексей Попогребский, Карен Шахназаров.