МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский заявил, что финансирование Фонда кино происходит вне зависимости от состава попечительского совета и со стороны министерства "никакой вкусовщины нет".

Ранее режиссер, глава союза кинематографистов Никита Михалков на коллегии министерства культуры заявил о том, что выходит из попечительского совета Фонда кино из-за безответственности его руководства и того, что он сам ничего в нем не решает.

"Вне зависимости от состава попечительского совета финансирование за последние пять не сократилось ни на копейку. Более того, существенно выросло, потому что к защищенной статье субсидии в 3 миллиарда добавились деньги возвратные, которые получает фонд кино регулярно, порядка 500-700 миллионов ежегодно, и добавляются средства на кинофикацию. То есть можно сказать, что финансирование увеличилось вдвое, с нашей стороны вкусовщины никакой нет", — сказал Мединский журналистам в среду.

В апреле этого года в попечительский совет Фонда кино под председательством советника президента Владимира Толстого вошли глава Первого канала Константин Эрнст и пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова. Также в него входят Станислав Говорухин, Антон Малышев, Алексей Попогребский, Карен Шахназаров.