Фильм "Лето" о молодом Цое собираются доснять без Серебренникова

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Фильм Кирилла Серебренникова "Лето" будет доснят без него, поскольку режиссер прописал все необходимые сцены; съемки идут даже сейчас, рассказал журналистам художник и режиссер Андрей Савельев.
Съемки фильма о малоизвестных фактах биографии знаменитого рок-музыканта Виктора Цоя начались в Санкт-Петербурге в конце июля. Сценарий к картине написали Михаил и Лили Идовы. Над проектом работает кинокомпания Hype Film и продюсеры Илья Стюарт, Михаил Финогенов и Мурад Османн. Прокат намечен на 2018 год.