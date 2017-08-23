Фильм "Лето" о молодом Цое собираются доснять без Серебренникова

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Фильм Кирилла Серебренникова "Лето" будет доснят без него, поскольку режиссер прописал все необходимые сцены; съемки идут даже сейчас, рассказал журналистам художник и режиссер Андрей Савельев.

"Фильм доснимается в Петербурге, съемки должны были завершиться 31 августа по графику. Съемочная группа приняла решение продолжать работу, поскольку Кирилл прописал все сцены, все локации были подобраны в Петербурге. Вчера я вернулся со съемок, прекрасная съемочная группа, единомышленники Кирилла. Фильм будет доснят. Съемки и сейчас идут, когда мы тут стоим", — сказал Савельев.

Съемки фильма о малоизвестных фактах биографии знаменитого рок-музыканта Виктора Цоя начались в Санкт-Петербурге в конце июля. Сценарий к картине написали Михаил и Лили Идовы. Над проектом работает кинокомпания Hype Film и продюсеры Илья Стюарт, Михаил Финогенов и Мурад Османн. Прокат намечен на 2018 год.