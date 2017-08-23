Сборы российских фильмов в 2017 году могут установить новый рекорд

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Кассовые сборы российских фильмов в этом году могут побить рекорд прошлого года, когда отечественное кино заработало в прокате 8,6 миллиарда рублей, сообщил исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев в среду на коллегии министерства культуры.

"Если за весь прошлый год российское кино собрало 8,6 миллиарда рублей, то на сегодня сборы составили уже 6,7 миллиарда рублей, и мы держим двадцатипроцентную долю. А если учесть те фильмы, которые выйдут осенью и зимой, этот год снова может стать рекордным", — сказал Малышев.

Он отметил, что по-прежнему стоит проблема расширения доли российского кино в кинотеатрах, где доля кино РФ в прокате по планам должна составить 30%.

По его словам, для этого необходимо разработать ряд протекционистских мер, а также усилить контроль возврата денежных средств в Фонд создателями фильмов.

Малышев подчеркнул, что Фонд продлил прием заявок на поддержку кинотеатров в населенных пунктах с населением до 500 тысяч человек с 25 августа до 1 сентября, а итоги будет подводить уже в октябре. При этом министр культуры Владимир Мединский попросил, чтобы эта поддержка "не вылилась в фикцию", проанализировать, насколько эффективно работают эти кинотеатры, и в следующем году руководствоваться именно этими показателями.