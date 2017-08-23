Михалков заявил об уходе из попечительского совета Фонда кино

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Режиссер, глава Союза кинематографистов Никита Михалков заявил о том, что выходит из попечительского совета Фонда кино из-за "безответственности его руководства" и того, что он сам, по его словам, ничего в нем не решает.

"Я, во-первых, хочу выразить свою огромную признательность коллегам в попечительском совете, с которыми мне довелось работать. Это профессиональные люди, которые зарекомендовали себя высоко в кинематографе. Но я ухожу из попечительского совета. Я ухожу, потому что я чувствую безответственность, я говорю только от себя, и, к сожалению, безответственность руководства фонда", — сказал Михалков на коллегии министерства культуры.

По его словам, когда выходят фильмы, которые "ничего не значат", или когда выходят картины на одну и ту же тему, и идет "кровавая битва" за них между телеканалами — это все результаты безответственности фонда, которую нужно осознавать.