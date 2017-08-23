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Культура

Кинопремьеры недели: "Малыш на драйве" Райта и "Тюльпанная лихорадка"

14:5723.08.2017
(обновлено: 14:58 23.08.2017)
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© BE TV (2017)Кадр из фильма Мистер Штайн идет в онлайнКадр из фильма Мистер Штайн идет в онлайн
© BE TV (2017)

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Первая американская комедия культового британского режиссера Эдгара Райта "Малыш на драйве", мелодрама про Голландию семнадцатого века "Тюльпанная лихорадка" по сценарию Тома Стоппарда, комедия "Мистер Штайн идет в онлайн" с Пьером Ришаром и 3D-версия легендарного боевика Джеймса Кэмерона "Терминатор 2" выходят на российские экраны на этой неделе.

"Малыш на драйве"

© Big Talk Productions (2017)Кадр из фильма "Малыш на драйве"
© Big Talk Productions (2017)
Кадр из фильма "Малыш на драйве"

Вид на город Канны с виллы Доберг. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Британский режиссер Эдгар Райт, автор культовых комедий "Зомби по имени Шон" и "Типа крутые легавые", впервые выходит на американскую почву. Фильм с участием таких звезд как Кевин Спейси, Джейми Фокс, Джон Хэмм и Лили Джеймс рассказывает о молодом парне по прозвищу Бейби, который обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся жизнь главного героя – это сплошные погони и перестрелки, так как он, вопреки возрасту, работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления.

Однажды он по-настоящему влюбляется и решает выйти из игры, но сначала ему предстоит выполнить еще одно задание, которое вполне может оказаться последним в его жизни. По словам зарубежных критиков, Райт не изменил своему фирменному стилю – картина получилась интригующей, увлекательной и доказывает, что даже фильмы, заполненные до отказа погонями и взрывами, можно снять, не жертвуя остроумным сюжетом.

"Тюльпанная лихорадка"

"Тюльпанная лихорадка" – это очередная экранизация романа Джастина Чедвика, автора книги "Еще одна из рода Болейн", при этом сценарий к картине написал один из самых главных драматургов Британии Том Стоппард. Действие разыгрывается в Голландии семнадцатого века, когда страну охватывает тюльпанная лихорадка: ради редкого на то время цветка жители Амстердама готовы на все.

Молодой и бедный художник в исполнении Дейна ДеХаана влюбляется в такую же молодую, но замужнюю женщину (Алисия Викандер), чей портрет ему заказывает ее богатый муж, которого в своей уже ставшей визитной карточкой манере сыграл Кристоф Вальц. Вообще фильм собрал невиданный актерский состав: Джуди Денч, Зак Галифанакис, Кара Делевинь, Том Холландер.

© Ruby Films (2017)Кадр из фильма "Тюльпанная лихорадка"
© Ruby Films (2017)
Кадр из фильма "Тюльпанная лихорадка"

Мистер Штайн идет в онлайн

Режиссер Кирилл Серебренников. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В этой обаятельной французской комедии разыгрывается роман в эпоху широкополосного интернета. Один из старейших актеров французского кино Пьер Ришар играет вдовца, которому дети дарят компьютер. Он сразу же понимает, как провести время в интернете с пользой и заводит переписку с девушкой на сайте знакомств. Она подпадает под очарование его несколько старомодного стиля и предлагает встретиться в реальной жизни. Тут-то у него и начинаются проблемы, и он изобретает нетривиальный способ скрыть от своей собеседницы свою реальную личность. Правда, сайт Internet movie database поставил картине лишь 6,5 баллов из 10.

Терминатор 2. Судный день

Премьера фильма Андрея Кончаловского на Венецианском кинофестивале
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Легендарный фильм про противостояние людей и машин снова выходит на большие экраны, на этот раз в 3D. Переводила картину 1991 года в новый формат команда, работавшая над "Аватаром".

"Сама возможность посмотреть сейчас "Терминатор 2" в 3D на большом экране многих приведет в восторг. С момента выхода фильма прошло 25 лет, многие его поклонники тогда еще даже не родились, а те, которые тогда были подростками, сейчас ведут более размеренный образ жизни. Они редко ходят в кино и, скорее всего, смотрели фильм только на DVD или Blu-ray, так что у них теперь есть отличный повод для похода в кинотеатр. Кроме того, конечно же, сам формат 3D добавляет изображению не только глубины, но и ясности. В 3D образы кажутся еще более реалистичными", — рассказал Кэмерон.

Кадр из фильма "Терминатор 2: Судный день"
Кадр из фильма "Терминатор 2: Судный день"
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Культура
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