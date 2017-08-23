Кинопремьеры недели: "Малыш на драйве" Райта и "Тюльпанная лихорадка"

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Первая американская комедия культового британского режиссера Эдгара Райта "Малыш на драйве", мелодрама про Голландию семнадцатого века "Тюльпанная лихорадка" по сценарию Тома Стоппарда, комедия "Мистер Штайн идет в онлайн" с Пьером Ришаром и 3D-версия легендарного боевика Джеймса Кэмерона "Терминатор 2" выходят на российские экраны на этой неделе.

"Малыш на драйве"

© Big Talk Productions (2017) Кадр из фильма "Малыш на драйве" © Big Talk Productions (2017) Кадр из фильма "Малыш на драйве"

Британский режиссер Эдгар Райт, автор культовых комедий "Зомби по имени Шон" и "Типа крутые легавые", впервые выходит на американскую почву. Фильм с участием таких звезд как Кевин Спейси, Джейми Фокс, Джон Хэмм и Лили Джеймс рассказывает о молодом парне по прозвищу Бейби, который обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся жизнь главного героя – это сплошные погони и перестрелки, так как он, вопреки возрасту, работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления.

Однажды он по-настоящему влюбляется и решает выйти из игры, но сначала ему предстоит выполнить еще одно задание, которое вполне может оказаться последним в его жизни. По словам зарубежных критиков, Райт не изменил своему фирменному стилю – картина получилась интригующей, увлекательной и доказывает, что даже фильмы, заполненные до отказа погонями и взрывами, можно снять, не жертвуя остроумным сюжетом.

"Тюльпанная лихорадка"

"Тюльпанная лихорадка" – это очередная экранизация романа Джастина Чедвика, автора книги "Еще одна из рода Болейн", при этом сценарий к картине написал один из самых главных драматургов Британии Том Стоппард. Действие разыгрывается в Голландии семнадцатого века, когда страну охватывает тюльпанная лихорадка: ради редкого на то время цветка жители Амстердама готовы на все.

Молодой и бедный художник в исполнении Дейна ДеХаана влюбляется в такую же молодую, но замужнюю женщину (Алисия Викандер), чей портрет ему заказывает ее богатый муж, которого в своей уже ставшей визитной карточкой манере сыграл Кристоф Вальц. Вообще фильм собрал невиданный актерский состав: Джуди Денч, Зак Галифанакис, Кара Делевинь, Том Холландер.

© Ruby Films (2017) Кадр из фильма "Тюльпанная лихорадка" © Ruby Films (2017) Кадр из фильма "Тюльпанная лихорадка"

Мистер Штайн идет в онлайн

Терминатор 2. Судный день

В этой обаятельной французской комедии разыгрывается роман в эпоху широкополосного интернета. Один из старейших актеров французского кино Пьер Ришар играет вдовца, которому дети дарят компьютер. Он сразу же понимает, как провести время в интернете с пользой и заводит переписку с девушкой на сайте знакомств. Она подпадает под очарование его несколько старомодного стиля и предлагает встретиться в реальной жизни. Тут-то у него и начинаются проблемы, и он изобретает нетривиальный способ скрыть от своей собеседницы свою реальную личность. Правда, сайт Internet movie database поставил картине лишь 6,5 баллов из 10.

Легендарный фильм про противостояние людей и машин снова выходит на большие экраны, на этот раз в 3D. Переводила картину 1991 года в новый формат команда, работавшая над "Аватаром".

"Сама возможность посмотреть сейчас "Терминатор 2" в 3D на большом экране многих приведет в восторг. С момента выхода фильма прошло 25 лет, многие его поклонники тогда еще даже не родились, а те, которые тогда были подростками, сейчас ведут более размеренный образ жизни. Они редко ходят в кино и, скорее всего, смотрели фильм только на DVD или Blu-ray, так что у них теперь есть отличный повод для похода в кинотеатр. Кроме того, конечно же, сам формат 3D добавляет изображению не только глубины, но и ясности. В 3D образы кажутся еще более реалистичными", — рассказал Кэмерон.