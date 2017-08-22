В Воронежской области на 54 киноплощадках пройдет акция "Ночь кино"

ВОРОНЕЖ, 22 авг — РИА Новости. Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет 27 августа в Воронежской области на 54 киноплощадках, которыми станут, помимо кинотеатров, библиотеки, концертные залы и музеи, сообщает правительство региона.

"Ночь кино" проходит 27 августа — в День российского кино. Организаторами ее являются министерство культуры РФ и Фонд кино.

"В Воронежской области в рамках акции пройдут бесплатные показы лучших отечественных фильмов на 54 киноплощадках: в кинотеатрах и библиотеках, в концертных залах и учреждений культуры, в музеях и на открытых летних площадках", — говорится в сообщении.

Жители региона увидят, в частности, "Время первых" с Константином Хабенским и Евгением Мироновым в главных ролях, мультфильм производства воронежской анимационной студии Wizart – "Снежная королева-3: Огонь и лед".

В Воронеже акция "Ночь кино" пройдет в кинотеатрах "Star&Mlad" (сити-парк "Град" и ТРЦ "Московский проспект"), в парке "Алые паруса" и в Зеленом театре Центрального парка.

Зрителей ждут также концерты, конкурсы, развлекательно-познавательные программы, костюмированные фотосессии, выставки, театрализованные представления, мастер-классы и квесты.

Начало киносеансов – в 20.00 часов. Как сообщают областные власти, вход на все мероприятия "Ночи кино" свободный.

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