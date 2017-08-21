Шестой сезон вокального шоу "Голос" стартует первого сентября

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Новый сезон популярного музыкального проекта "Голос" стартует в эфире Первого канала 1 сентября, сообщает в понедельник пресс-служба канала.

Первый выпуск сезона покажут 1 сентября в 21.30 мск.

"Первый канал объявляет о премьере нового сезона музыкального проекта "Голос". Из 10525 претендентов, приславших минувшим летом свои заявки на участие, было отобрано 158 человек, кто поднимется на знаменитую на всю страну сцену во время "слепых прослушиваний" в надежде покорить слух требовательных наставников", — говорится в пресс-релизе канала.

В жюри шестого сезона шоу "Голос" возвращается "золотой состав" — Александр Градский, Леонид Агутин, Пелагея и Дима Билан.