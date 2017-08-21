Марк Захаров выпустит спектакль-фантазию на темы шекспировских произедений

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров рассказал РИА Новости, что в новом сезоне приступает к репетициям спектакля "Фальстаф и его друг принц Уэльский" — фантазии на темы шекспировских комедий и трагедий.

"Четвертого сентября мы открываем 91-й сезон "Ленкома" премьерой прошлого юбилейного моим спектаклем "День опричника", — сказал Захаров. — А в новом году я рискнул обратиться к Шекспиру, к которому отношусь с уважением, восхищением, но и с некоторым испугом. Когда читаешь основные переводы его драматургических произведений — высыпается целая "куча" действующих лиц. Как с этим справиться? С актерами могут быть проблемы. Но я полагаюсь на импровизацию и собственные режиссерские предложения, которые сделаю".

По словам режиссера, как это было уже в других его работах, он будет создавать свой драматургический материал на основе пьес Шекспира "Фальстаф" и "Генрих IY". "Возникло желание поработать с этими пьесами в связи с важной темой, которая меня волнует. На примере принца Уэльского порассуждать о фашистской идеологии, которая приводит людей к власти. Принц Уэльский завершает свое восхождение на трон популистскими лозунгами. К этому надо относиться осторожно и с опаской. Ведь сказать сегодня, что фашизм отвергают все люди, нельзя", — считает Захаров.

Вторая не менее интересная тема, по словам Марка Захарова — природа Фальстафа — шута, который становится таким надклассовым героем.

"Мы привыкли, что шут — это дурь, остроумие, отвага, романтические порывы. Но Фальстаф не так прост — у него получается прикидываться дурачком, который ничего не понимает. И это, как ни странно, становится главным рычагом его продвижения наверх. К сожалению, и сегодня "глупые люди" под соусом патриотических лозунгов часто могут пробираться наверх и занимать высокие посты", — отметил Захаров.

Премьера " Фальстаф и его друг принц Уэльский" намечена на середину сезона, а в самом начале, уже 13 сентября в "Ленкоме" состоится первая премьера нового сезона — "Сны господина де Мольера…" по пьесе Михаила Булгакова "Кабала святош" в постановке Павла Сафонова.