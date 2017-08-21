Мединский не пойдет на премьеру "Матильды"

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал РИА Новости, что не планирует посетить премьеру фильма "Матильда" в Петербурге в октябре.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

Мединский на вопрос о том, поедет ли он на премьеру в Петербурге, ответил: "Нет".

Вокруг фильма развернулась широкая общественная дискуссия. представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Глава Чечни Рамзан Кадыров направил обращение министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой не показывать в республике фильм Алексея Учителя "Матильда", Минкультуры пообещало учесть его просьбу.

Учитель ранее заявил, что считает дискуссию вокруг его нового фильма "Матильда" бесполезной и ненужной, и ему стыдно и горько за тех экспертов, которые проводили анализ картины и давали свое экспертное заключение.