Умерла актриса и писательница Зоя Степанова

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Актриса и писательница Зоя Степанова скончалась в возрасте 89 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов.

Причина смерти не называется. Прощание с актрисой состоится в Церкви Архангела Михаила.

© Мосфильм (1958) Кадр из фильма "Трое вышли из леса" © Мосфильм (1958) Кадр из фильма "Трое вышли из леса"

Степанова родилась в Москве, в 1947 году поступила в Институт кинематографии на актерское отделение и посещала мастерскую народного артиста СССР Бориса Бабочкина. По окончании обучения в 1952 году устроилась в штат Театра-студии "Киноактер", где проработала более 40 лет.

Актриса известна своими ролями в фильмах "Айна", "Дни испытаний", "Посеяли девушки лен" "Трое вышли из леса", "Каждый вечер в одиннадцать", "Без права на ошибку".

В 2005 году Степанова выпустила первый сборник рассказов и избранных стихов "Курьезные истории или сон в руку".