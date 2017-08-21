"Анна Каренина. История Вронского" Шахназарова откроет фестиваль в Монреале

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Фильм Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского" откроет Международный кинофестиваль в Монреале, который пройдет с 24 августа по 4 сентября, сообщает пресс-служба союза кинематографистов в понедельник.

"Фильм Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского" объявлен фильмом открытия стартующего 24 августа 41-го Международного кинофестиваля в Монреале", — говорится в сообщении.

Кроме того, лента поучаствует в конкурсе фестиваля, который входит в список ведущих киносмотров мира. Всего программа кинопоказов в разных секциях включает около четырехсот полнометражных, короткометражных и документальных кинолент из более чем восьмидесяти стран мира.

"Анна Каренина. История Вронского" — не первая картина Шахназарова, представленная когда-либо в Монреале. В разные годы в конкурсной и внеконкурсной программах Монреальский МКФ представлял фильмы "Американская дочь", "Всадник по имени смерть", "Палата №6", "Исчезнувшая империя", уточняется в материале.

Фильм "Анна Каренина. История Вронского" представляет киноверсию сериала Шахназарова, который шел в эфире "России 1". В картине развиваются два параллельных сюжета: первый — известное каждому знакомство Алексея Вронского и Анны Карениной, а второй — встреча постаревшего Вронского с уже взрослым Сергеем Карениным на полях Русско-японской войны 30 лет спустя. Главные роли, как и в сериале, сыграли Максим Матвеев и его супруга Елизавета Боярская.