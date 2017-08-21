Два ансамбля из Китая примут участие в "Спасской башне на Сахалине"

ХАБАРОВСК, 21 авг— РИА Новости. Два творческих коллектива из Китая подтвердили свое участие в IV Международном фестивале военных оркестров "Спасская башня на Сахалине", который пройдет в сентябре в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба Восточного военного округа в понедельник.

"Четвертый Международный фестиваль военных оркестров "Спасская башня на Сахалине", приуроченный к 70-летнему юбилею Сахалинской области, обещает быть самым масштабным за последние годы. В музыкальном празднике планируется участие 11 коллективов — более 500 музыкантов. Подтвердили свое участие в фестивале женский духовой оркестр округа Да-Хинган-Лин провинции Хэйлунцзян и ансамбль "Чжан Вэй У Ши" (именуемый "Китайскими львами")", — говорится в сообщении.

Сообщается также, что участие подтвердили Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля с ротой специального караула Президентского полка, оркестр штаба Центрального военного округа, оркестр штаба ВВО, Тихоокеанского флота и Южно-Сахалинского гарнизона.

Впервые творческое мастерство на фестивале продемонстрируют военные музыканты Дальневосточного высшего военного командного училища имени Маршала Советского Союза К. Рокоссовского из Амурской области.