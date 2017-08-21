Два ансамбля из Китая примут участие в "Спасской башне на Сахалине"

ХАБАРОВСК, 21 авг— РИА Новости. Два творческих коллектива из Китая подтвердили свое участие в IV Международном фестивале военных оркестров "Спасская башня на Сахалине", который пройдет в сентябре в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба Восточного военного округа в понедельник.
Сообщается также, что участие подтвердили Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля с ротой специального караула Президентского полка, оркестр штаба Центрального военного округа, оркестр штаба ВВО, Тихоокеанского флота и Южно-Сахалинского гарнизона.
Впервые творческое мастерство на фестивале продемонстрируют военные музыканты Дальневосточного высшего военного командного училища имени Маршала Советского Союза К. Рокоссовского из Амурской области.