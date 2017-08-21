Малахов опубликовал открытое письмо к Константину Эрнсту

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов обратился с открытым письмом к генеральному директору "Первого канала" Константину Эрнсту. Послание опубликовано на сайте журнала StarHit, главным редактором которого является Малахов.
По словам Малахова, время, проведенное на канале, стало "частью моего ДНК". Журналист поблагодарил Эрнста за полученный опыт и "удивительное путешествие по телевизионной дороге жизни".
Ранее в интервью порталу Woman's Day Малахов подтвердил, что будет продюсировать собственную передачу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".