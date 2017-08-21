Малахов опубликовал открытое письмо к Константину Эрнсту

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов обратился с открытым письмом к генеральному директору "Первого канала" Константину Эрнсту. Послание опубликовано на сайте журнала StarHit, главным редактором которого является Малахов.

В письме бывший ведущий ток-шоу "Пусть говорят" поблагодарил сотрудников "Первого канала" и его гендиректора за годы совместной работы.

По словам Малахова, время, проведенное на канале, стало "частью моего ДНК". Журналист поблагодарил Эрнста за полученный опыт и "удивительное путешествие по телевизионной дороге жизни".

Ранее в интервью порталу Woman's Day Малахов подтвердил, что будет продюсировать собственную передачу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".