Российская команда победила на третьем Московском фестивале фейерверков

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Третий Московский фестиваль фейерверков "Ростех" завершился в ночь на понедельник победой России и великолепным шоу, которое сопровождалось огромным вниманием москвичей и гостей столицы, а также грамотной работой органов правопорядка, передает корреспондент РИА Новости из Братеевского парка столицы.

Российская пиротехническая команда "Пиротехнические дворцы Петергофа" набрала 84 балла из ста возможных, на втором месте была команда Хорватии с 83 баллами, на третьем месте — команда Румынии — 78 баллов.

Команда Китая получила приз зрительских симпатий. Она начала свое очаровательное выступление с полета "фонариков" под традиционные народные мелодии, переходящие в "Подмосковные вечера" на китайском. Затем салют разукрасил ночное небо всеми цветами радуги.

Однако этот приз могла бы заслужить и команда Бразилии, выступление которой зрители приветствовали возгласами "Браво". Карнавальная традиция этой страны, берущая начало в 1567 году, когда испанцы отпраздновали завоевание территории, отобранной от французов в поселке Рио-де-Жанейро, воплотилась в небе над Москва-рекой звездами, цветами, радугой в ночном небе.

Наследники "потешных огней" времен Петра Первого в лице "Пиротехнических дворцов Петергофа" продемонстрировали высшее искусство салютного пилотажа. В их программу вошли композиции классика, hi tech и эстрада, когда ракеты уносились в небо и исполняли танец "маленьких лебедей".

Утонченную Хорватию нельзя было не отметить жюри за удивительную музыкальность, каждая нота их программы звучала в небе, отображая цвет, искру, повышая настроение.

Румыны запомнились обитателям района Братеево тем, что за 17-этажными домами небо озарилось, как будто в полночь наступил полдень.

Хорошо свою работу сделали и правоохранители. Начиная с 17:00 в районе проведения фестиваля была запрещена продажа алкоголя. Более того, при входе в парк стражи правопорядка очень деликатно просили людей, проносящих с собой пластмассовые бутылки с жидкостью, открыть их, при отсутствии запаха спирта в таре гостей пропускали на праздник. И он удался.