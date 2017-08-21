Российская команда победила на третьем Московском фестивале фейерверков

02:1821.08.2017
(обновлено: 02:19 21.08.2017)
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Третий Московский фестиваль фейерверков "Ростех" завершился в ночь на понедельник победой России и великолепным шоу, которое сопровождалось огромным вниманием москвичей и гостей столицы, а также грамотной работой органов правопорядка, передает корреспондент РИА Новости из Братеевского парка столицы.
Российская пиротехническая команда "Пиротехнические дворцы Петергофа" набрала 84 балла из ста возможных, на втором месте была команда Хорватии с 83 баллами, на третьем месте — команда Румынии — 78 баллов.
Команда Китая получила приз зрительских симпатий. Она начала свое очаровательное выступление с полета "фонариков" под традиционные народные мелодии, переходящие в "Подмосковные вечера" на китайском. Затем салют разукрасил ночное небо всеми цветами радуги.
Третий Московский фестиваль фейерверков "Ростех"
Однако этот приз могла бы заслужить и команда Бразилии, выступление которой зрители приветствовали возгласами "Браво". Карнавальная традиция этой страны, берущая начало в 1567 году, когда испанцы отпраздновали завоевание территории, отобранной от французов в поселке Рио-де-Жанейро, воплотилась в небе над Москва-рекой звездами, цветами, радугой в ночном небе.
Наследники "потешных огней" времен Петра Первого в лице "Пиротехнических дворцов Петергофа" продемонстрировали высшее искусство салютного пилотажа. В их программу вошли композиции классика, hi tech и эстрада, когда ракеты уносились в небо и исполняли танец "маленьких лебедей".
Международный фестиваль фейерверков "Ростех" проходит в Москве с 19 по 20 августа в Братеевском каскадном парке. На фото: отдыхающие на фестивале фейерверков.
В этом году тема фестиваля — "Москва на семи холмах". На фото: участник группы Uma2rmaN Сергей Кристовский (в центре) выступает на международном фестивале фейерверков "Ростех".
На фото: отдыхающие на международном фестивале фейерверков "Ростех".
Зрители фестиваля увидят не только шоу лучших пиротехников из разных уголков планеты, но и выступления артистов, шоу новых технологий.
Зрители могут пройти квесты, посетить лектории, рынок ремесел и исторический фудкорт.
На фото: фейерверк на международном фестивале "Ростех" в Братеевском парке.
В этом году зрители могут по sms проголосовать за полюбившихся участников в номинации "приз зрительских симпатий" прямо во время трансляции с фестиваля.
Все средства, полученные в результате голосования, будут перечислены благотворительным фондам "Линия жизни" и "Проникая в сердце".
Накануне на фестивале выступили команды из Австрии, Армении, Румынии и Японии.
В воскресенье зрителей ждет выступление команд из Бразилии, Китая, России и Хорватии.
Жюри оценивает целостность композиции, синхронность залпов и музыкального сопровождения, темпоритм, пиротехнические ноу-хау, соответствие выступления заданным техническим параметрам (времени и калибров зарядов).
В субботу выступление пиротехников предваряло выступление группы "Уматурман" и концерт Хора Турецкого и группы "SOPRANO".
Вечером в воскресенье перед огненным шоу на фестивале выступит группа "Сплин".
На фестивале в этом году разыграют семь кубков: по аквабайку, по беговелу для самых маленьких, по интеллекту и стритболу, а также кубки "Битва поэтов", "Огненный джаз", "Завтрашние звезды".
Информационную поддержку фестиваля фейерверков "Ростех" оказывает МИА "Россия сегодня".
Утонченную Хорватию нельзя было не отметить жюри за удивительную музыкальность, каждая нота их программы звучала в небе, отображая цвет, искру, повышая настроение.
Румыны запомнились обитателям района Братеево тем, что за 17-этажными домами небо озарилось, как будто в полночь наступил полдень.
Хорошо свою работу сделали и правоохранители. Начиная с 17:00 в районе проведения фестиваля была запрещена продажа алкоголя. Более того, при входе в парк стражи правопорядка очень деликатно просили людей, проносящих с собой пластмассовые бутылки с жидкостью, открыть их, при отсутствии запаха спирта в таре гостей пропускали на праздник. И он удался.
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