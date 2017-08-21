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Культура

Российская команда победила на третьем Московском фестивале фейерверков

02:1821.08.2017
(обновлено: 02:19 21.08.2017)
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© РИА Новости / Сафронов СергейТретий Московский фестиваль фейерверков РостехТретий Московский фестиваль фейерверков Ростех
© РИА Новости / Сафронов Сергей

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Третий Московский фестиваль фейерверков "Ростех" завершился в ночь на понедельник победой России и великолепным шоу, которое сопровождалось огромным вниманием москвичей и гостей столицы, а также грамотной работой органов правопорядка, передает корреспондент РИА Новости из Братеевского парка столицы.

Второй Международный фестиваль фейерверков Ростех. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Олег Долгов: на фестивале фейерверков "Ростех" прогремят 60 тысяч залпов
Российская пиротехническая команда "Пиротехнические дворцы Петергофа" набрала 84 балла из ста возможных, на втором месте была команда Хорватии с 83 баллами, на третьем месте — команда Румынии — 78 баллов.

Команда Китая получила приз зрительских симпатий. Она начала свое очаровательное выступление с полета "фонариков" под традиционные народные мелодии, переходящие в "Подмосковные вечера" на китайском. Затем салют разукрасил ночное небо всеми цветами радуги.

© РИА Новости / Сафронов СергейТретий Московский фестиваль фейерверков "Ростех"
© РИА Новости / Сафронов Сергей
Третий Московский фестиваль фейерверков "Ростех"

Второй Международный фестиваль фейерверков Ростех
© РИА Новости / Антон Денисов
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Режиссер фестиваля фейерверков: "Ждем потрясений. Уверен, будут!"
Однако этот приз могла бы заслужить и команда Бразилии, выступление которой зрители приветствовали возгласами "Браво". Карнавальная традиция этой страны, берущая начало в 1567 году, когда испанцы отпраздновали завоевание территории, отобранной от французов в поселке Рио-де-Жанейро, воплотилась в небе над Москва-рекой звездами, цветами, радугой в ночном небе.

Наследники "потешных огней" времен Петра Первого в лице "Пиротехнических дворцов Петергофа" продемонстрировали высшее искусство салютного пилотажа. В их программу вошли композиции классика, hi tech и эстрада, когда ракеты уносились в небо и исполняли танец "маленьких лебедей".

Международный фестиваль фейерверков в Братеевском парке
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМеждународный фестиваль фейерверков "Ростех" проходит в Москве с 19 по 20 августа в Братеевском каскадном парке. На фото: отдыхающие на фестивале фейерверков.Отдыхающие на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Международный фестиваль фейерверков "Ростех" проходит в Москве с 19 по 20 августа в Братеевском каскадном парке. На фото: отдыхающие на фестивале фейерверков.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ этом году тема фестиваля — "Москва на семи холмах". На фото: участник группы Uma2rmaN Сергей Кристовский (в центре) выступает на международном фестивале фейерверков "Ростех".Участник группы Uma2rmaN Сергей Кристовский выступает на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В этом году тема фестиваля — "Москва на семи холмах". На фото: участник группы Uma2rmaN Сергей Кристовский (в центре) выступает на международном фестивале фейерверков "Ростех".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНа фото: отдыхающие на международном фестивале фейерверков "Ростех".Отдыхающие на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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На фото: отдыхающие на международном фестивале фейерверков "Ростех".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЗрители фестиваля увидят не только шоу лучших пиротехников из разных уголков планеты, но и выступления артистов, шоу новых технологий.Отдыхающие на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Зрители фестиваля увидят не только шоу лучших пиротехников из разных уголков планеты, но и выступления артистов, шоу новых технологий.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЗрители могут пройти квесты, посетить лектории, рынок ремесел и исторический фудкорт.Отдыхающие на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Зрители могут пройти квесты, посетить лектории, рынок ремесел и исторический фудкорт.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа фото: фейерверк на международном фестивале "Ростех" в Братеевском парке.На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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На фото: фейерверк на международном фестивале "Ростех" в Братеевском парке.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ этом году зрители могут по sms проголосовать за полюбившихся участников в номинации "приз зрительских симпатий" прямо во время трансляции с фестиваля.На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
В этом году зрители могут по sms проголосовать за полюбившихся участников в номинации "приз зрительских симпатий" прямо во время трансляции с фестиваля.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВсе средства, полученные в результате голосования, будут перечислены благотворительным фондам "Линия жизни" и "Проникая в сердце".На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Все средства, полученные в результате голосования, будут перечислены благотворительным фондам "Линия жизни" и "Проникая в сердце".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНакануне на фестивале выступили команды из Австрии, Армении, Румынии и Японии.На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Накануне на фестивале выступили команды из Австрии, Армении, Румынии и Японии.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ воскресенье зрителей ждет выступление команд из Бразилии, Китая, России и Хорватии.На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В воскресенье зрителей ждет выступление команд из Бразилии, Китая, России и Хорватии.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЖюри оценивает целостность композиции, синхронность залпов и музыкального сопровождения, темпоритм, пиротехнические ноу-хау, соответствие выступления заданным техническим параметрам (времени и калибров зарядов).На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Жюри оценивает целостность композиции, синхронность залпов и музыкального сопровождения, темпоритм, пиротехнические ноу-хау, соответствие выступления заданным техническим параметрам (времени и калибров зарядов).
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ субботу выступление пиротехников предваряло выступление группы "Уматурман" и концерт Хора Турецкого и группы "SOPRANO".На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В субботу выступление пиротехников предваряло выступление группы "Уматурман" и концерт Хора Турецкого и группы "SOPRANO".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВечером в воскресенье перед огненным шоу на фестивале выступит группа "Сплин".На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вечером в воскресенье перед огненным шоу на фестивале выступит группа "Сплин".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНа фестивале в этом году разыграют семь кубков: по аквабайку, по беговелу для самых маленьких, по интеллекту и стритболу, а также кубки "Битва поэтов", "Огненный джаз", "Завтрашние звезды".На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
На фестивале в этом году разыграют семь кубков: по аквабайку, по беговелу для самых маленьких, по интеллекту и стритболу, а также кубки "Битва поэтов", "Огненный джаз", "Завтрашние звезды".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИнформационную поддержку фестиваля фейерверков "Ростех" оказывает МИА "Россия сегодня".На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Информационную поддержку фестиваля фейерверков "Ростех" оказывает МИА "Россия сегодня".
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Робот. Архивное фото
© AP Photo / Darko Vojinovic
Гостей фестиваля фейерверков "Ростех" встретит робот "Юрий Долгорукий"
Утонченную Хорватию нельзя было не отметить жюри за удивительную музыкальность, каждая нота их программы звучала в небе, отображая цвет, искру, повышая настроение.

Румыны запомнились обитателям района Братеево тем, что за 17-этажными домами небо озарилось, как будто в полночь наступил полдень.

Хорошо свою работу сделали и правоохранители. Начиная с 17:00 в районе проведения фестиваля была запрещена продажа алкоголя. Более того, при входе в парк стражи правопорядка очень деликатно просили людей, проносящих с собой пластмассовые бутылки с жидкостью, открыть их, при отсутствии запаха спирта в таре гостей пропускали на праздник. И он удался.

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© Ruptly
Тысячи красочных огней взмыли в небо в первый день фестиваля фейерверков
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