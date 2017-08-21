Малахов подтвердил, что будет продюсировать "Прямой эфир"на "России 1"

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов подтвердил, что будет продюсировать собственную передачу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
"Мне позвонили с канала "Россия 1" и предложили стать продюсером собственной программы. Человеком, который будет сам решать, что делать, как вести и какие темы освещать… Название "Андрей Малахов. Прямой эфир". И это тот же Андрей Малахов в кадре, к которому все привыкли, просто с большей свободой действий, большим понимание того, что нужно зрителю", — рассказал Малахов в интервью порталу Woman`s Day.
Телеведущий отметил, что предупредил о своем уходе заранее. Также он не стал комментировать слухи о том, что причиной ухода с телеканала стал конфликт с новым продюсером "Пусть говорят" Натальей Никоновой.