Малахов подтвердил, что будет продюсировать "Прямой эфир"на "России 1"

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов подтвердил, что будет продюсировать собственную передачу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ведущий программ "Пусть говорят" и "Сегодня вечером" Андрей Малахов может покинуть Первый канал. Источник РИА Новости сообщал, что Малахов переходит с Первого канала на "Россию 1", где будет вести ток-шоу "Прямой эфир".

"Мне позвонили с канала "Россия 1" и предложили стать продюсером собственной программы. Человеком, который будет сам решать, что делать, как вести и какие темы освещать… Название "Андрей Малахов. Прямой эфир". И это тот же Андрей Малахов в кадре, к которому все привыкли, просто с большей свободой действий, большим понимание того, что нужно зрителю", — рассказал Малахов в интервью порталу Woman`s Day.

Телеведущий отметил, что предупредил о своем уходе заранее. Также он не стал комментировать слухи о том, что причиной ухода с телеканала стал конфликт с новым продюсером "Пусть говорят" Натальей Никоновой.