Путин посетил джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму

Президент РФ Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party 2017

Президент РФ Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party 2017

КОКТЕБЕЛЬ, 20 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин вечером в воскресенье приехал на международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму.

Перед тем как музыканты начали исполнять очередную композицию, публике представили нового гостя как большого любителя музыки, но, "прежде всего, президента России", и на сцену под аплодисменты явно не ожидавших этого зрителей вышел Путин.

Президент поприветствовал собравшихся и поблагодарил устроителей фестиваля, отметив, что за 15 лет на нем выступили порядка полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.

"Музыка — такой язык, который не требует перевода и объединяет людей", — отметил Путин. Затем президент спустился в зал послушать выступления музыкантов.

Среди композиций, исполненных в присутствии Путина, были импровизации на темы песен "Московские окна" и "Blueberry Hill". Первую из них глава государства недавно наиграл на рояле, когда был в Пекине в резиденции председателя КНР Си Цзиньпина, а вторую как-то сам спел на благотворительном концерте.

В поселке Коктебель в Крыму 18-20 августа проходит юбилейный Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. Площадки фестиваля принимают ведущих джазменов России и мира, а также юных исполнителей. Музыканты из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран выступают на Главной и Волошинской сценах Коктебеля, для оснащения которых в артистический поселок привезли 20 тонн осветительного и звукового оборудования.

Фестиваль Koktebel Jazz Party возник как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, занявшему признанное место в списке джазовых мероприятий. Фестиваль стал крупнейшей открытой джазовой площадкой на юге страны.