Путин поддержал создание системы президентских грантов в сфере режиссуры

БАКАЛЬСКАЯ КОСА (Крым), 20 авг – РИА Новости. Систему президентских грантов необходимо предусмотреть и в сфере режиссуры кино и театра, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Систему грантов, конечно, можно предусмотреть. То есть, она у нас действует, надо только посмотреть, распространяется или нет на эту сферу деятельности (кинорежиссура – ред.). Я знаю, что Минкульт поднимал уже этот вопрос. Я их поддержу, и думаю, что это не такие уж большие деньги, здесь вы правы, режиссура – штучный товар. Поэтому, конечно, это нужно будет и нужно сделать. Мы поддержим, конечно, сделаем", — сказал Путин на встрече с участниками молодежного форума "Таврида".

Он напомнил, что сегодня исполняется 80 лет российскому режиссеру Андрею Кончаловскому. "Сегодня, кстати, одному из наших выдающихся режиссеров исполнилось 80 лет – Андрею Кончаловскому. Давайте поаплодируем, поздравим", — добавил президент.

Форум "Таврида" начал свою работу 3 июля, а завершит 31 августа. За это время в нем примут участие более 3 тысяч молодых ребят. Путин ранее направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям форума, в которой отметил, что "форум стал отличной и по-настоящему востребованной площадкой для общения активной, талантливой молодежи, искренне увлеченной интересными, содержательными идеями, нацеленными на результат и практическую отдачу".

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