Путин поздравил Кончаловского с 80-летием

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем режиссера Андрея Кончаловского и отметил, что его картины отличают необычайно острое ощущение эпохи и тонкий психологизм, сообщается на сайте Кремля.

"Уважаемый Андрей Сергеевич! Примите поздравления с 80-летним юбилеем. Человек бесконечно талантливый и увлечённый, Вы блестяще реализовали свой творческий потенциал, достигли подлинных вершин мастерства. Ваши режиссерские, сценарные работы, отличающиеся тонким психологизмом и необычайно острым ощущением эпохи, всегда становятся большим событием в мировом искусстве", — говорится в телеграмме.

Андрей Кончаловский – народный артист РСФСР (1980). Награжден российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1997). Среди кинематографических наград режиссера — призы МКФ в Сан-Себастьяне (1971, 1989), "Хрустальный глобус" МКФ в Карловых Варах (1974), Большой приз жюри Каннского кинофестиваля (1979), приз ФИПРЕССИ Берлинского МКФ (1988), призы (2002 (два), 2014, 2016) Венецианского кинофестиваля, приз Мюнхенского кинофестиваля (2017), а также "Ника" (1989, 2017), почетный приз Московского кинофестиваля (1997), "Золотой орел" (2015, 2017), "Белый слон" (2017) и другие.