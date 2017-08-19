Веру Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Актрису Веру Глаголеву после церемонии прощания похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов.

Глаголева скончалась на 62-м году жизни в Германии после продолжительной болезни. В субботу проводить актрису в последний путь пришли сотни людей. Все они поднимались на сцену Центрального дома кино, где стоял украшенный венками гроб артистки, чтобы проститься с ней и подарить цветы.

На прощание пришли актеры Александр Балуев, Вера Васильева, Валерий Гаркалин, Лариса Лужина, Татьяна Друбич, Евгений Герасимов, режиссер Алексей Учитель, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Иосиф Кобзон, певец Александр Буйнов, режиссер Юлий Гусман и многие другие.

Вера Глаголева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года. Глаголева снялась в таких картинах, как "В четверг и больше никогда", "Не стреляйте в белых лебедей", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша", "Выйти замуж за капитана".

Она выступала в качестве сценариста и продюсера, как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов. В 2011–2014 годах руководила одной из мастерских Театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания "Останкино" (МИТРО). Глаголева — народная артистка России, обладательница множества призов российских и зарубежных кинофестивалей.