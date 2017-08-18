В Петербурге актера из "Убойной силы" обвинили в покушении на убийство

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг — РИА Новости. Куйбышевский районный суд Петербурга поместил под домашний арест актера Сергея Козика, который обвиняется в покушении на убийство и, по данным СМИ, участвовал в инциденте со стрельбой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и избрал меру в виде домашнего ареста в отношении Сергея Козика, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30- ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ (покушение на убийство, незаконный оборот оружия), сроком на 2 месяца, до 16 октября", — говорится в сообщении.

По информации ряда СМИ, в ночь на четверг Козик участвовал в перестрелке, которая произошла в доме, расположенном по адресу площадь Островского, 5.

Сергей Козик в 1998 году окончил СПбГАТИ (мастерская А.С. Шведерского). С 1998 по 2007 год он играл в Петербургском академическом театре комедии имени Н.П. Акимова. Актер снимался в сериалах "Убойная сила", "Агент национальной безопасности", "Пушкин", "Налет", "Чисто по жизни", фильмах "День Д", "Свои".