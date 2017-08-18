Киру Головко похоронили на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Скончавшаяся на сотом году жизни советская и российская актриса театра и кино Кира Головко, которая прослужила в МХТ имени Чехова около 80 лет, была в пятницу похоронена в Москве на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Головко скончалась на 100-ом году жизни в ночь с 15 на 16 августа. Ранее сообщалось, что она будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с мужем.

"Захоронение на Новодевичьем кладбище по техническим причинам оказалось невозможным", — сообщили в пресс-службе театра.

После гражданской панихиды, которая прошла в МХТ им. Чехова, Головко похоронили на Троекуровском кладбище.

Советская и российская актриса театра и кино Кира Николаевна Головко (девичья фамилия Иванова) родилась 11 марта 1919 года в городе Ессентуки. В паспорте стоит 1918 год рождения. Это произошло из-за того, что она пошла в школу раньше положенного срока, и ее матери прошлось исправить в метрике год рождения на 1918-й.

Она поступила на работу во вспомогательный состав труппы Московского художественного театра в 1938 году и работала в театре около 80 лет с небольшим перерывом. Она была задействована в таких спектаклях, как "Синяя птица", "На дне", "Лес" и многих других, играла в кино, а также преподавала в Школе-студии МХАТ, воспитав таких артистов, как Марина Голуб, Игорь Золотовицкий, Владимир Машков.