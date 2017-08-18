В Москву доставили тело Веры Глаголевой

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Тело ушедшей из жизни народной артистки России Веры Глаголевой доставлено в пятницу в Москву, сообщила РИА Новости продюсер актрисы Наталья Иванова.

В среду стало известно, что Глаголева скончалась на 62-м году жизни. Как сообщили в посольстве РФ в Германии, актриса умерла после продолжительной болезни в одной из германских клиник. Глаголева будет похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.

"Гроб с Верой Глаголевой уже доставлен самолетом в Москву. В субботу в Доме кино состоится прощание. В центре зала будет установлен ее портрет и будут звучать мелодии из любимых фильмов Веры Витальевны. После похорон на Троекуровском кладбище по православной традиции пройдут поминки в Центральном Доме литераторов, который она любила", — рассказала Иванова.

Вера Глаголева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Она снялась в таких картинах, как "В четверг и больше никогда", "Не стреляйте в белых лебедей", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша", "Выйти замуж за капитана". Выступала в качестве сценариста и продюсера, как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов.

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