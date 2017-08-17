Для Первого канала снимут сериал по мотивам истории Сноудена

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Киностудия "Кит" снимет для Первого канала сериал "Я жив", чей сценарий был вдохновлен историей экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, сообщил РИА Новости продюсер проекта Сергей Багиров.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.

"Это история про полковника российских спецслужб, но навеяна она действительно Сноуденом, его побегом из Гонконга в Россию… Это художественный фильм, в нем вымысел все за исключением того факта, что был такой прецедент, когда работник американских спецслужб сбежал с информацией", — рассказал Багиров.

По сюжету сериала опытный контрразведчик Георгий Чадаев хочет остепениться и перейти на менее опасную работу. Но с отставкой придется повременить, Чадаеву поручают задание государственной важности. Бывший сотрудник западных спецслужб Эрнест Айсден похитил сверхсекретные данные, способные скомпрометировать целые державы, и теперь летит транзитом через Москву. На "предателя" открыта настоящая охота.

Роли в сериале исполнят Сергей Губанов, Один Байрон, Ольга Лерман, Ольга Тумайкина, Олег Тактаров и другие актеры.