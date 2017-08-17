Съемки "Москвы влюбленной", где должна была сыграть Глаголева, отложили

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Съемки фильма "Москва влюбленная", в котором должна была сняться Вера Глаголева, отложены на следующий год, сообщил РИА Новости в четверг режиссер картины Константин Фам.

В среду актриса Лариса Гузеева сообщила РИА Новости, что Глаголева скончалась на 62-м году жизни.

"Вера Витальевна говорила, что в этом году сниматься вряд ли сможет и советовала найти замену. Съемки, в любом случае, отложены на следующий год", — сообщил Фам.

Вера Глаголева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года. Она снялась в таких картинах, как "В четверг и больше никогда", "Не стреляйте в белых лебедей", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша", "Выйти замуж за капитана". Выступала в качестве сценариста и продюсера, как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов.