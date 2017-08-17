Съемки "Москвы влюбленной", где должна была сыграть Глаголева, отложили

В среду актриса Лариса Гузеева сообщила РИА Новости, что Глаголева скончалась на 62-м году жизни.
"Вера Витальевна говорила, что в этом году сниматься вряд ли сможет и советовала найти замену. Съемки, в любом случае, отложены на следующий год", — сообщил Фам.
Вера Глаголева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года. Она снялась в таких картинах, как "В четверг и больше никогда", "Не стреляйте в белых лебедей", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша", "Выйти замуж за капитана". Выступала в качестве сценариста и продюсера, как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов.
Актерская карьера началась для Глаголевой со встречи с Родионом Нахапетовым, который предложил выпускнице школы сыграть главную роль в своем фильме "На край света..." На фото: Вера Глаголева с дочерьми Анной и Марией и мужем Родионом Нахапетовым, 1987 год.
Вскоре после знакомства они поженились. Глаголева сыграла главные роли и в следующих лентах мужа "Враги", "Не стреляйте в белых лебедей", "О тебе", "Идущий следом" и "Зонтик для новобрачных". На фото: народный артист СССР Алексей Баталов, Вера Глаголева и актер Никита Михайловский на съемках фильма "Зонтик для новобрачных".
Параллельно с работой у Нахапетова, Вера Глаголева снималась и других режиссеров. Она снялась у Эфроса в ленте "В четверг и больше никогда", у Арановича в "Торпедоносцах", у Якжена в "Прости нас, первая любовь", у Аллы Суриковой в ленте "Искренне ваш...". На фото: Вера Глаголева в роли Кати в фильме "Искренне ваш".
За роль в фильме "Выйти замуж за капитана" Глаголева получила звание "Лучшей актрисы 1986 года" по результатам опроса журнала "Советский экран". Сама Глаголева говорила, что именно после этой картины она "родилась как актриса". На фото: актрисы Анна Астраханцева и Анна Леванова с Верой Глаголевой на встрече съемочной группы фильма "Две женщины".
Всего в копилке Глаголевой-актрисы более 50 ролей в кино. В октябре 2011 года за большие заслуги в области кинематографического искусства Глаголевой было присуждено звание "Народной артистки Российской Федерации".
Брак Глаголевой и Нахапетова распался после того, как режиссер переехал жить и работать в США. "Было очень тяжело и тоскливо, и меня спасло то, что я начала заниматься режиссурой", - рассказывала об этом периоде сама Глаголева. На фото: актриса с дочерьми Марией и Анастасией на вечеринке в стиле DKNY в Шоколадном цехе "Красного Октября".
Несмотря на отсутствие профильного образования, Глаголева успешно работала не только как актриса, но и как режиссер. Она сняла пять фильмов, которые были удостоены множества призов на различных киносмотрах.
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