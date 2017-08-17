ВИЛЬНЮС, 17 авг — РИА Новости. Британский певец Робби Уильямс в среду выступил в центральном парке Вильнюса "Вингис" с новым альбомом The Heavy Entertainment Show, во время исполнения песни Party Like a Russian Уильямс несколько раз произнес слово "спасибо", на что обратили особое внимание литовские СМИ.

"Британская суперзвезда Робби Уильямс, войдя на сцену и исполнив первую песню, удивил собравшихся, прокричав по-русски "спасибо". Однако исполнитель не благодарил пришедших, это была часть текста песни", — пишет литовский портал lrytas.lt

Портал delfi сообщает, что поведение британского певца могло смутить собравшихся. "Исполняя одну из первых песен Party Like a Russian, Робби Уильямс несколько раз повторил слово "спасибо", в русском языке это слово означает благодарность. Слушателя, не знакомого с песней, поведение исполнителя могло смутить", — пишет портал.

Робби Уильямс приезжает в Литву с концертами уже второй раз.

Музыка в песне Уильямса Party Like a Russian основана на произведении Сергея Прокофьева "Танец рыцарей" из балета "Ромео и Джульетта". В видеоклипе на эту песню танцуют балерины в мундирах. Уильямс поет об образе жизни "особого типа людей", которые "забирают деньги у всей нации". Они "не улыбаются, пока не нужно что-то продать", говорится в тексте песни. На столе у музыканта сырники, гречка и яйцо — такой он видит типичную русскую еду.