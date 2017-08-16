Актриса редкого обаяния: умерла Вера Глаголева

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Народная артистка России Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни. Деятели искусства и политики рассказали РИА Новости, что Глаголева по праву считается талантливой актрисой и режиссером, так как обладала редкой красотой, особой аурой и проницательным взглядом, она стала героиней целого поколения.

Глаголева скончалась в германской клинике, сейчас оформляются документы для возвращения ее тела в Россию, сообщила в среду РИА Новости продюсер ее фильмов Наталья Иванова. "Вера скончалась в клинике под Баден-Баденом, я виделась с ней буквально неделю назад. Сейчас оформляются документы для репатриации тела в Россию. Вопрос о том, где будет прощание и похороны, будет известен позже", — сказала Иванова.

Ранее о смерти Глаголевой РИА Новости сообщила актриса Лариса Гузеева.

Вера Глаголева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года. Глаголева снялась в таких картинах, как "В четверг и больше никогда", "Не стреляйте в белых лебедей", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша", "Выйти замуж за капитана".

Выступала в качестве сценариста и продюсера, как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов. В 2011-2014 годах руководила одной из мастерских Театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания "Останкино" (МИТРО). С 2011 года народная артистка России, обладательница множества призов российских и зарубежных кинофестивалей.

Героиня поколения

Как рассказал РИА Новости актер, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, Глаголева стала героиней поколения, на нее хотели быть похожими все девушки. "Сколько прекрасных ролей, а потом и режиссерских работ в кино. Я снимался в ее самом первом дебютном фильме "Сломанный свет" (в 1990 году — ред.), рассказывающем о людях нашего актерского цеха, где она была и режиссер, и исполнительница главной роли", — сказал Золотовицкий.

По его словам, Глаголева была очень сильным, смелым и решительным человеком. "Сколько проблем у нее было, но она со всем справлялась. Она умела как-то все правильно устраивать. Редко встречается человек, чьи человеческие и профессиональные качества неразделимы. Вера как раз была такой. Я бы хотел, чтобы мои дети были похожими на нее — и в отношении к профессии, и в отношении к жизни", — подчеркнул Золотовицкий.

Режиссер театра и кино Дмитрий Астрахан рассказал, что познакомился с Глаголевой на съемочной площадке своего телесериала "Зал ожидания" (1997), где она сыграла одну из ролей. "До этого я знал ее роли, видел ее на экране. Ее персонажи всегда вызывали совершенно позитивные и светлые чувства. Это ужасная утрата для всех", — подчеркнул Астрахан.

Многие отмечают, что творческая жизнь Глаголевой обрела второе дыхание после ее режиссерского дебюта в 1990 году. "У нее началась и вторая творческая жизнь — она стала режиссером, снимала сама кино, и там были успешные работы, получавшие награды и признание профессионалов. Ужасно, что так неожиданно оборвалась жизнь — в полном расцвете сил и возможностей", — отметил Астрахан.

Человек редкого обаяния и красоты

"Она очень неравнодушный человек, который всегда стремился быть в своей профессии кинематографистом в широком смысле слова: желание преподавать, понять, общаться, желание быть среди людей. Удивительный человек", — отметил председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям при Мосгордуме Евгений Герасимов.

По словам министра культуры Владимира Мединского, со смертью Глаголевой киноискусство понесло невосполнимую потерю. "Вера Витальевна обладала выдающимися личными и профессиональными качествами, была человеком редкого обаяния и красоты. По-настоящему народной артисткой. Миллионы людей в нашей стране восхищались ее неподражаемой, яркой, всегда искренней игрой", — отмечается в телеграмме от имени министра.

По его словам, каждый, кто когда-либо сталкивался с уникальным дарованием Глаголевой, проникался глубокой симпатией и уважением к ее мастерству, трудолюбию, целеустремленности.

Как отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, народный артист России Иосиф Кобзон, после ухода из жизни Глаголевой, российское искусство стало намного беднее.

"Наше искусство стало намного беднее, потому что ушла замечательная актриса, прекрасная женщина, которая родила троих красивых детей, девушек… На свадьбе старшей дочери мы побывали, казалось бы, совсем недавно, ничто не предвещало ни горя, ни беды", — рассказал Кобзон РИА Новости.

Как отметил художник Никас Сафронов, внешне Глаголева не была яркой, но обладала особой "монашеской" красотой и притягательной аурой. "У нее был такой внимательный, проницательный взгляд художника и режиссера, человека, который тонко воспринимает природу вещей. Когда с ней общаешься, было такое ощущение, что она тебя слышит и понимает, что ты говоришь", — сказал Сафронов.

Увековечивание памяти

Художник рассказал, что познакомился с актрисой в 80-е годы, когда жил на пересечении Малой Грузинской улицы и Большого Тишинского переулка. По его словам, он часто заходил к ней в гости, а однажды предложил Глаголевой написать ее портрет. "Она сначала постеснялась, но потом все-таки согласилась попозировать. Я приходил к ней, делал наброски", — поделился собеседник агентства.

И если портрет актрисы кисти Сафронова уже не увидеть, то увековечить память Глаголевой можно и по-другому, однако, как заметил Евгений Герасимов, все зависит от родственников артистки и самих жителей города.

"Я думаю, что если и жители, и творческая среда захотят, на доме, где она жила, установят памятную доску", — сообщил Герасимов РИА Новости.

Глаголева также должна была сняться в фильме Константина Фама "Москва влюбленная", который должен был стать "гимном российской столице", однако, как рассказал РИА Новости ее партнер по картине Евгений Герасимов, съемки фильма еще не начались, так что судьба картины пока неизвестна.

Нет слов

Сами родственники актрисы попросили не беспокоить семью в этот сложный период. "Если вы действительно любили нашу маму просто молитесь о новопреставленной рабе Божьей Вере", — написала старшая дочь Глаголевой Анна Нахапетова в своем аккаунте в Instagram.

"Наша любимая… неповторимая и единственная… нет слов и нет сил… ты рядом, и мы чувствуем это…", — написала младшая дочь артистки Анастасия Шубская под фото матери в своем аккаунте в сети Instagram. Ее муж, хоккеист сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признался, что не может поверить в смерть Глаголевой.

Не нашел слов и друг актрисы Валерий Гаркалин, с которым они вместе сыграли в лирической комедии Тиграна Кеосаяна "Бедная Саша" (1997) и в фильме Валерия Ахадова "Женщин обижать не рекомендуется" (1999).

"У меня нет слов, чтобы прокомментировать это горе. Это настоящее горе непоправимое, я даже не могу найти слова, у меня не складываются они в предложения, я в отчаянии. Она была очень близким мне человеком, мы много сотрудничали, работали вместе. Мне казалось, что у нее начнется новая жизнь в связи с тем, что она начала заниматься кинорежиссурой и успешно это делала, и теперь все оборвалось и ничего не случилось", — сказал Гаркалин.