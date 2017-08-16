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Культура

Актриса редкого обаяния: умерла Вера Глаголева

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Главное за 16 августа 2017 года (12)
18:4716.08.2017
(обновлено: 19:03 16.08.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРежиссер и актриса Вера Глаголева. Архивное фотоРежиссер и актриса Вера Глаголева. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Народная артистка России Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни. Деятели искусства и политики рассказали РИА Новости, что Глаголева по праву считается талантливой актрисой и режиссером, так как обладала редкой красотой, особой аурой и проницательным взглядом, она стала героиней целого поколения.

Актриса, режиссер Вера Глаголева на вечеринке журнала The Hollywood Reporter
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Хрупкая блондинка, сильная женщина: какой была Вера Глаголева
Глаголева скончалась в германской клинике, сейчас оформляются документы для возвращения ее тела в Россию, сообщила в среду РИА Новости продюсер ее фильмов Наталья Иванова. "Вера скончалась в клинике под Баден-Баденом, я виделась с ней буквально неделю назад. Сейчас оформляются документы для репатриации тела в Россию. Вопрос о том, где будет прощание и похороны, будет известен позже", — сказала Иванова.

Ранее о смерти Глаголевой РИА Новости сообщила актриса Лариса Гузеева.

Вера Глаголева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года. Глаголева снялась в таких картинах, как "В четверг и больше никогда", "Не стреляйте в белых лебедей", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша", "Выйти замуж за капитана".

Выступала в качестве сценариста и продюсера, как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов. В 2011-2014 годах руководила одной из мастерских Театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания "Останкино" (МИТРО). С 2011 года народная артистка России, обладательница множества призов российских и зарубежных кинофестивалей.

Героиня поколения

Режиссер Вера Глаголева перед показом своего фильма Две женщины в рамках Международного медиафорума в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Кинокритик: образы Веры Глаголевой в кино были пронзительны и точны
Как рассказал РИА Новости актер, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, Глаголева стала героиней поколения, на нее хотели быть похожими все девушки. "Сколько прекрасных ролей, а потом и режиссерских работ в кино. Я снимался в ее самом первом дебютном фильме "Сломанный свет" (в 1990 году — ред.), рассказывающем о людях нашего актерского цеха, где она была и режиссер, и исполнительница главной роли", — сказал Золотовицкий.

По его словам, Глаголева была очень сильным, смелым и решительным человеком. "Сколько проблем у нее было, но она со всем справлялась. Она умела как-то все правильно устраивать. Редко встречается человек, чьи человеческие и профессиональные качества неразделимы. Вера как раз была такой. Я бы хотел, чтобы мои дети были похожими на нее — и в отношении к профессии, и в отношении к жизни", — подчеркнул Золотовицкий.

Режиссер театра и кино Дмитрий Астрахан рассказал, что познакомился с Глаголевой на съемочной площадке своего телесериала "Зал ожидания" (1997), где она сыграла одну из ролей. "До этого я знал ее роли, видел ее на экране. Ее персонажи всегда вызывали совершенно позитивные и светлые чувства. Это ужасная утрата для всех", — подчеркнул Астрахан.

Многие отмечают, что творческая жизнь Глаголевой обрела второе дыхание после ее режиссерского дебюта в 1990 году. "У нее началась и вторая творческая жизнь — она стала режиссером, снимала сама кино, и там были успешные работы, получавшие награды и признание профессионалов. Ужасно, что так неожиданно оборвалась жизнь — в полном расцвете сил и возможностей", — отметил Астрахан.

Актриса и режиссер Вера Глаголева. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Глаголева должна была сыграть в фильме "Москва влюбленная"
"Она очень неравнодушный человек, который всегда стремился быть в своей профессии кинематографистом в широком смысле слова: желание преподавать, понять, общаться, желание быть среди людей. Удивительный человек", — отметил председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям при Мосгордуме Евгений Герасимов.

Человек редкого обаяния и красоты

По словам министра культуры Владимира Мединского, со смертью Глаголевой киноискусство понесло невосполнимую потерю. "Вера Витальевна обладала выдающимися личными и профессиональными качествами, была человеком редкого обаяния и красоты. По-настоящему народной артисткой. Миллионы людей в нашей стране восхищались ее неподражаемой, яркой, всегда искренней игрой", — отмечается в телеграмме от имени министра.

По его словам, каждый, кто когда-либо сталкивался с уникальным дарованием Глаголевой, проникался глубокой симпатией и уважением к ее мастерству, трудолюбию, целеустремленности.

Актриса, режиссер Вера Глаголева. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Золотовицкий: Глаголева была героиней целого поколения
Как отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, народный артист России Иосиф Кобзон, после ухода из жизни Глаголевой, российское искусство стало намного беднее.

"Наше искусство стало намного беднее, потому что ушла замечательная актриса, прекрасная женщина, которая родила троих красивых детей, девушек… На свадьбе старшей дочери мы побывали, казалось бы, совсем недавно, ничто не предвещало ни горя, ни беды", — рассказал Кобзон РИА Новости.

Как отметил художник Никас Сафронов, внешне Глаголева не была яркой, но обладала особой "монашеской" красотой и притягательной аурой. "У нее был такой внимательный, проницательный взгляд художника и режиссера, человека, который тонко воспринимает природу вещей. Когда с ней общаешься, было такое ощущение, что она тебя слышит и понимает, что ты говоришь", — сказал Сафронов.

Человек редкого обаяния и красоты. Не стало Веры Глаголевой
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВера Глаголева родилась 31 января 1956 года в Москве в семье школьных учителей. В детстве будущая актриса четыре года прожила в ГДР, где работали ее родители.Актриса, режиссер Вера Глаголева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Вера Глаголева родилась 31 января 1956 года в Москве в семье школьных учителей. В детстве будущая актриса четыре года прожила в ГДР, где работали ее родители.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ юности Вера серьезно занималась стрельбой из лука, была мастером спорта и выступала за юношескую сборную Москвы.Режиссер Вера Глаголева дает интервью во время встречи съемочной группы своего фильма Две женщины
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В юности Вера серьезно занималась стрельбой из лука, была мастером спорта и выступала за юношескую сборную Москвы.
© РИА Новости / Валерий ПлотниковПерейти в фотобанкАктерская карьера началась для Глаголевой со встречи с Родионом Нахапетовым, который предложил выпускнице школы сыграть главную роль в своем фильме "На край света..." На фото: Вера Глаголева с дочерьми Анной и Марией и мужем Родионом Нахапетовым, 1987 год.Актриса Вера Глаголева с дочерьми и мужем Родионом Нахапетовым
© РИА Новости / Валерий Плотников
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Актерская карьера началась для Глаголевой со встречи с Родионом Нахапетовым, который предложил выпускнице школы сыграть главную роль в своем фильме "На край света..." На фото: Вера Глаголева с дочерьми Анной и Марией и мужем Родионом Нахапетовым, 1987 год.
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкВскоре после знакомства они поженились. Глаголева сыграла главные роли и в следующих лентах мужа "Враги", "Не стреляйте в белых лебедей", "О тебе", "Идущий следом" и "Зонтик для новобрачных". На фото: народный артист СССР Алексей Баталов, Вера Глаголева и актер Никита Михайловский на съемках фильма "Зонтик для новобрачных".На съемках фильма Зонтик для новобрачных
© РИА Новости / Галина Кмит
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Вскоре после знакомства они поженились. Глаголева сыграла главные роли и в следующих лентах мужа "Враги", "Не стреляйте в белых лебедей", "О тебе", "Идущий следом" и "Зонтик для новобрачных". На фото: народный артист СССР Алексей Баталов, Вера Глаголева и актер Никита Михайловский на съемках фильма "Зонтик для новобрачных".
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкПараллельно с работой у Нахапетова, Вера Глаголева снималась и других режиссеров. Она снялась у Эфроса в ленте "В четверг и больше никогда", у Арановича в "Торпедоносцах", у Якжена в "Прости нас, первая любовь", у Аллы Суриковой в ленте "Искренне ваш...". На фото: Вера Глаголева в роли Кати в фильме "Искренне ваш".Актриса Вера Глаголева
© РИА Новости / Галина Кмит
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Параллельно с работой у Нахапетова, Вера Глаголева снималась и других режиссеров. Она снялась у Эфроса в ленте "В четверг и больше никогда", у Арановича в "Торпедоносцах", у Якжена в "Прости нас, первая любовь", у Аллы Суриковой в ленте "Искренне ваш...". На фото: Вера Глаголева в роли Кати в фильме "Искренне ваш".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЗа роль в фильме "Выйти замуж за капитана" Глаголева получила звание "Лучшей актрисы 1986 года" по результатам опроса журнала "Советский экран". Сама Глаголева говорила, что именно после этой картины она "родилась как актриса". На фото: актрисы Анна Астраханцева и Анна Леванова с Верой Глаголевой на встрече съемочной группы фильма "Две женщины".Актрисы Анна Астраханцева (слева) и Анна Леванова (справа) общаются с режиссером Верой Глаголевой во время встречи съемочной группы фильма Две женщины с журналистами
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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За роль в фильме "Выйти замуж за капитана" Глаголева получила звание "Лучшей актрисы 1986 года" по результатам опроса журнала "Советский экран". Сама Глаголева говорила, что именно после этой картины она "родилась как актриса". На фото: актрисы Анна Астраханцева и Анна Леванова с Верой Глаголевой на встрече съемочной группы фильма "Две женщины".
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкВсего в копилке Глаголевой-актрисы более 50 ролей в кино. В октябре 2011 года за большие заслуги в области кинематографического искусства Глаголевой было присуждено звание "Народной артистки Российской Федерации".31 октября 2011. Президент России Дмитрий Медведев вручает звание Народный артист Российской Федерации актрисе Вере Глаголевой
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Всего в копилке Глаголевой-актрисы более 50 ролей в кино. В октябре 2011 года за большие заслуги в области кинематографического искусства Глаголевой было присуждено звание "Народной артистки Российской Федерации".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкБрак Глаголевой и Нахапетова распался после того, как режиссер переехал жить и работать в США. "Было очень тяжело и тоскливо, и меня спасло то, что я начала заниматься режиссурой", - рассказывала об этом периоде сама Глаголева. На фото: актриса с дочерьми Марией и Анастасией на вечеринке в стиле DKNY в Шоколадном цехе "Красного Октября".Актриса Вера Глаголева (в центре) с дочерьми Марией (слева) и Анастасией (справа) на вечеринке в стиле DKNY в Шоколадном цехе Красного Октября
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Брак Глаголевой и Нахапетова распался после того, как режиссер переехал жить и работать в США. "Было очень тяжело и тоскливо, и меня спасло то, что я начала заниматься режиссурой", - рассказывала об этом периоде сама Глаголева. На фото: актриса с дочерьми Марией и Анастасией на вечеринке в стиле DKNY в Шоколадном цехе "Красного Октября".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНесмотря на отсутствие профильного образования, Глаголева успешно работала не только как актриса, но и как режиссер. Она сняла пять фильмов, которые были удостоены множества призов на различных киносмотрах.Режиссер Вера Глаголева, получившая приз зрительских симпатий за фильм Одна война, на VII российском кинофоруме Амурская осень.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Несмотря на отсутствие профильного образования, Глаголева успешно работала не только как актриса, но и как режиссер. Она сняла пять фильмов, которые были удостоены множества призов на различных киносмотрах.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ 1991 году на кинофестивале в Одессе Глаголева познакомилась с бизнесменом Кириллом Шубским. Вскоре они поженились. От Шубского у актрисы родилась еще одна дочь - Анастасия.Режиссер Вера Глаголева перед показом своего фильма Две женщины в рамках Международного медиафорума в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В 1991 году на кинофестивале в Одессе Глаголева познакомилась с бизнесменом Кириллом Шубским. Вскоре они поженились. От Шубского у актрисы родилась еще одна дочь - Анастасия.
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Увековечивание памяти

Художник рассказал, что познакомился с актрисой в 80-е годы, когда жил на пересечении Малой Грузинской улицы и Большого Тишинского переулка. По его словам, он часто заходил к ней в гости, а однажды предложил Глаголевой написать ее портрет. "Она сначала постеснялась, но потом все-таки согласилась попозировать. Я приходил к ней, делал наброски", — поделился собеседник агентства.

И если портрет актрисы кисти Сафронова уже не увидеть, то увековечить память Глаголевой можно и по-другому, однако, как заметил Евгений Герасимов, все зависит от родственников артистки и самих жителей города.

Актриса и режиссер Вера Глаголева. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Кощеев
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Муж Глаголевой сообщил, что актриса скончалась после долгой болезни
"Я думаю, что если и жители, и творческая среда захотят, на доме, где она жила, установят памятную доску", — сообщил Герасимов РИА Новости.

Глаголева также должна была сняться в фильме Константина Фама "Москва влюбленная", который должен был стать "гимном российской столице", однако, как рассказал РИА Новости ее партнер по картине Евгений Герасимов, съемки фильма еще не начались, так что судьба картины пока неизвестна.

Нет слов

Сами родственники актрисы попросили не беспокоить семью в этот сложный период. "Если вы действительно любили нашу маму просто молитесь о новопреставленной рабе Божьей Вере", — написала старшая дочь Глаголевой Анна Нахапетова в своем аккаунте в Instagram.

Актриса и режиссер Вера Глаголева. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Никас Сафронов о Вере Глаголевой: она обладала особой аурой
"Наша любимая… неповторимая и единственная… нет слов и нет сил… ты рядом, и мы чувствуем это…", — написала младшая дочь артистки Анастасия Шубская под фото матери в своем аккаунте в сети Instagram. Ее муж, хоккеист сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признался, что не может поверить в смерть Глаголевой.

Не нашел слов и друг актрисы Валерий Гаркалин, с которым они вместе сыграли в лирической комедии Тиграна Кеосаяна "Бедная Саша" (1997) и в фильме Валерия Ахадова "Женщин обижать не рекомендуется" (1999).

"У меня нет слов, чтобы прокомментировать это горе. Это настоящее горе непоправимое, я даже не могу найти слова, у меня не складываются они в предложения, я в отчаянии. Она была очень близким мне человеком, мы много сотрудничали, работали вместе. Мне казалось, что у нее начнется новая жизнь в связи с тем, что она начала заниматься кинорежиссурой и успешно это делала, и теперь все оборвалось и ничего не случилось", — сказал Гаркалин.

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