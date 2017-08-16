Вера Глаголева скончалась в клинике в Германии

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Актриса Вера Глаголева скончалась в германской клинике, сейчас оформляются документы для репатриации тела в Россию, сообщила в среду РИА Новости продюсер ее фильмов Наталья Иванова.

"Вера скончалась в клинике под Баден-Баденом, я виделась с ней буквально неделю назад. Сейчас оформляются документы для репатриации тела в Россию. Вопрос о том, где будет прощание и похороны, будет известен позже", — сказала Иванова.

Вера Глаголева родилась в Москве 31 января 1956 года. Глаголева снялась в таких картинах, как "В четверг и больше никогда", "Не стреляйте в белых лебедей", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша", "Выйти замуж за капитана". Выступала в качестве сценариста и продюсера, была режиссером шести полнометражных фильмов.