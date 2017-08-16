Глаголева должна была сыграть в фильме "Москва влюбленная"

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Съемки фильма "Москва влюбленная" с Верой Глаголевой в одной из главных ролей не успели начаться, рассказал РИА Новости актер Евгений Герасимов, который также должен сыграть в кинокартине.

В среду актриса Лариса Гузеева сообщила РИА Новости, что Глаголева скончалась в США на 62-м году жизни.

"Пока проект развивается. Съемки у нас должны были начаться. Так, что опять-таки грустно", — ответил Герасимов на вопрос о том, какова будет судьба фильма в связи с кончиной знаменитой актрисы.

Говоря о Глаголевой, он отметил, что народная артистка России отличалась "юной искренностью, чистотой, нежностью" и была хорошим организатором и режиссером.

"Она очень неравнодушный человек, который всегда стремился быть в своей профессии кинематографистом в широком смысле слова: желание перепродавать, понять, общаться, желание быть среди людей. Удивительный человек", — сказал Герасимов.

Муж актрисы Кирилл Шубский ранее сообщил, что актриса ушла из жизни после долгой болезни. Герасимов признался, что хотя не так давно виделся с Глаголевой, но не заподозрил, что она была больна.

"Видимо, мы, артисты, умеем скрывать то, что у нас иногда внутри творится. Я не ощущал ни секунды, что она была уже нездоровой. Очень больно и грустно", — заключил он.

Вера Глаголева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года. Глаголева снялась в таких картинах, как "В четверг и больше никогда", "Не стреляйте в белых лебедей", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша", "Выйти замуж за капитана".

Выступала в качестве сценариста и продюсера, как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов. В 2011–2014 гг. руководила одной из мастерских Театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания "Останкино" (МИТРО). С 2011 года народная артистка России, обладательница множества призов российских и зарубежных кинофестивалей.