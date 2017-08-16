Фанатам Пресли впервые пришлось платить за посещение поместья певца

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Поклонникам Элвиса Пресли впервые пришлось заплатить за посещение поместья "Грейсленд", а также могилы музыканта в американском штате Мемфис в день 40-ой годовщины смерти короля рок-н-ролла, передает агентство Ассошэйтед Пресс.

Знаменитый певец скончался 16 августа 1977 года от остановки сердца, вызванной, по одной из версий, злоупотреблением различными медицинскими препаратами.

Как говорится в заявлении управления поместья, желающие посетить ночное бдение, которое начнется во вторник вечером и закончится в среду, должны иметь браслеты Elvis Week Property Pass — приобрести их можно за 28,75 доллара.

По данным агентства, многие фанаты выразили недовольство необходимостью платить. Некоторые из них заявили, что не придут на следующую поминальную службу.

Пресли и после смерти остается иконой американской массовой культуры, входя в тройку самых покупаемых солистов мира. В мире продано более миллиарда пластинок и компакт-дисков Пресли, который записал при жизни 150 альбомов, достигших золотого, платинового или мультиплатинового статуса. Трижды за свою жизнь он был удостоен премии "Грэмми", восемнадцать песен Элвиса занимали первое место в хит-параде Billboard.