Шнуров предположил, что запомнился Познеру "пустотой и беспомощностью"

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров уверен, что запомнился телеведущему Владимиру Познеру, поэтому тот до сих пор продолжает комментировать интервью, вышедшее еще в октябре прошлого года, "добрым профессиональным словом".

Ранее российский тележурналист Владимир Познер признался, что интервью в программе "Познер" на Первом канале с участием лидера рок-группы "Ленинград" было провальным и виноват в этом, по его мнению, сам Шнуров. Ведущий назвал его "пустым и неинтересным". Интервью со Шнуровым вышло в программе "Познер" на Первом канале 10 октября 2016 года и стало одним из самых обсуждаемых в социальных сетях: в частности в YouTube-аккаунте Первого канала его посмотрели 2,5 миллиона раз.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Авг 15 2017 в 5:09 PDT

В феврале нынешнего года Сергей Шнуров также дал большое интервью журналисту Юрию Дудю. Видео, опубликованное на канале ведущего в YouTube, набрало более 4,5 миллионов просмотров.