Писатель Джордж Мартин посетил Выборгский замок в Ленинградской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Автор фэнтези-эпопеи "Песнь льда и пламени", американский писатель Джордж Мартин, по циклу книг которого снят популярнейший сериал "Игра престолов", посетил Выборгский замок в Ленинградской области, сообщает пресс-служба издательства АСТ.

"Отец драконов, прародитель первых людей, настоящий король Андалов, а также Ланнистеров, Старков и Таргариенов, Джордж Реймонд Ричард Мартин наконец-то приехал в Россию и уже побывал на экскурсии в замке в Выборге", — сказано в сообщении.

Автор готовится к встрече с читателями, которая состоится уже завтра в Санкт-Петербурге. Кроме того, на выходных он примет участие в ассамблее, посвященной фантастической литературе, в Рощино.

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над Семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил. Романы Мартина и сериал получили признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала получили 38 престижных премий "Эмми". Это самый популярный сериал в портфолио НВО и один из самых популярных телесериалов в истории.