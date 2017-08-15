Цой жив: поклонники вспоминают великого музыканта в годовщину его гибели

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Во вторник, 15 августа, спустя 27 лет после гибели Виктора Цоя, у знаменитой стены в Кривоарбатском переулке в Москве собрались не только истинные поклонники группы "Кино" и их легендарного вокалиста, но и обычные прохожие, вспомнившие об этой дате. Для многих его творчество стало не просто музыкой, но гимном молодости, научило мудрости и подарило веру в себя. Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться с несколькими поклонниками.
Песни о времени
Один из прохожих рассказал, что просто гулял по Арбату, но потом вспомнил, что сегодня дата, и на обратном пути решил подойти и постоять у стены. "Я не слушаю Цоя, просто уважаю, знаю о его творчестве. Наверное, когда я рос, это было не очень актуально", — говорит собеседник агентства и признается, что на самом деле вырос на Beatles и Rolling Stones.
"Я уважаю его как человека, который немало внес в культуру. В его текстах каждому легко найти свой смысл и себя", — поделился он.
Помимо прохожих, у стены с полудня собрались настоящие поклонники музыканта. Пришли они сюда не просто почтить память Виктора Цоя, но вспомнить свои юные годы и старых друзей.
Все песни Цоя о простых людях, о том, что "у людей наболело", поэтому-то его творчество любят до сих пор, поэтому "Цой жив", уверяет Дмитрий. Его тексты и музыка шли в ногу со временем. "Вспомните 1990-й год, в стране неразбериха, перестройка, люди мечутся кто куда, и он пел об этом", — говорит Дмитрий.
"Цой совершил прорыв, революцию в роке. Именно с его песен у людей нашего поколения начались "перемены", — вторит ему сидящий рядом Евгений. "Все его песни – "Алюминиевые огурцы", "Группа крови", — вроде как о том, что он призывает воевать с этим миром, а на самом деле он говорит: "нет, не воюйте, всё изменится и так", — поделился собеседник агентства.
К этому времени у стены уже возложили первые цветы. Людей становится больше: они останавливаются посмотреть, сфотографироваться, небольшими кучками подходят туристы. Чуть позже стали звучать первые песни под гитару, их исполнитель — Алексей, ему 15.
"Я периодически сюда прихожу, мне нравится его музыка. В ней и тексты сильные. Он поет о тех проблемах, которые многих людей волнуют. Мне вот гитару новую купили, и я решил что-нибудь исполнить", — признается Леша. Он надеется, что вскоре к вечеру здесь соберется много желающих спеть песни Цоя.
Место воспоминаний
Те поклонники Виктора Цоя, что собрались у стены сегодня, считают, что ничего менять не нужно.
"Когда 27 лет назад Цой разбился, именно здесь и решили устроить стену памяти. Её много раз закрашивали. Её хотят перенести, а это историческое место. Если власти решат её убрать, это будет очень плохо", — считает один из них.
А для кого-то — это не только памятник, но место, с которым он связывает много личных воспоминаний. "Лично я вспоминаю своих старых знакомых, кого-то уже нет живых, вспоминаю хороших людей", — делится он.
Оба недоумевают и о том, зачем стену делать "по-новой". "Почитайте, что там написано. Это стена памяти, там слова, которые люди от души оставляли, когда приезжали сюда, и делать что-то по другому, зачем?" — вопрошает Дмитрий.
Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. Он возвращался с ночной рыбалки в Юрмалу за рулем "Москвича". Машина Цоя врезалась в рейсовый пассажирский автобус "Икарус". По версии следствия, певец уснул за рулем. После его гибели группа "Кино", доработав и выпустив свой девятый альбом ("Черный альбом"), прекратила существование.
Советский рок-музыкант Виктор Цой вместе с Алексеем Рыбиным и Олегом Валинским основали группу "Кино", изначально носившую название "Гарин и Гиперболоиды", в 1981 году. Первый альбом они записывали под руководством Бориса Гребенщикова и коллектива "Аквариум". Цой не только был талантливым музыкантом, но также увлекался живописью, самостоятельно оформляя обложки ко всем пластинкам группы, и сыграл несколько ролей в кино. Среди наиболее известных — участие в фильме Сергея Соловьева "Асса" и "Игле" Рашида Нугманова. Его хиты "Звезда по имени Солнце", "Кукушка", "Группа крови", "Пачка сигарет" неоднократно перепевали российские и зарубежные музыканты.