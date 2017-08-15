Цой жив: поклонники вспоминают великого музыканта в годовщину его гибели

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Во вторник, 15 августа, спустя 27 лет после гибели Виктора Цоя, у знаменитой стены в Кривоарбатском переулке в Москве собрались не только истинные поклонники группы "Кино" и их легендарного вокалиста, но и обычные прохожие, вспомнившие об этой дате. Для многих его творчество стало не просто музыкой, но гимном молодости, научило мудрости и подарило веру в себя. Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться с несколькими поклонниками.

Песни о времени

Стена Цоя расположена на части дома 37 по Кривоарбатскому переулку. В день гибели Цоя 15 августа 1990 года на ней появились две надписи: "Сегодня погиб Виктор Цой", а позднее — "Цой жив". Вскоре всю стену покрыли надписи в память о музыканте и цитаты из его песен. У здания стали собираться поклонники певца, превратив стену в городскую достопримечательность.

Один из прохожих рассказал, что просто гулял по Арбату, но потом вспомнил, что сегодня дата, и на обратном пути решил подойти и постоять у стены. "Я не слушаю Цоя, просто уважаю, знаю о его творчестве. Наверное, когда я рос, это было не очень актуально", — говорит собеседник агентства и признается, что на самом деле вырос на Beatles и Rolling Stones.

"Я уважаю его как человека, который немало внес в культуру. В его текстах каждому легко найти свой смысл и себя", — поделился он.

Помимо прохожих, у стены с полудня собрались настоящие поклонники музыканта. Пришли они сюда не просто почтить память Виктора Цоя, но вспомнить свои юные годы и старых друзей.

"Я приезжаю сюда уже лет 15, наверное", — говорит Роман. Сейчас ему 32 года. По его словам, Виктор Цой своей музыкой и лирикой помог пережить ему нелегкие годы. "Я рос без отца, и он своей музыкой дал мне веру, уверенность в себе", — признается он.

Все песни Цоя о простых людях, о том, что "у людей наболело", поэтому-то его творчество любят до сих пор, поэтому "Цой жив", уверяет Дмитрий. Его тексты и музыка шли в ногу со временем. "Вспомните 1990-й год, в стране неразбериха, перестройка, люди мечутся кто куда, и он пел об этом", — говорит Дмитрий.

"Цой совершил прорыв, революцию в роке. Именно с его песен у людей нашего поколения начались "перемены", — вторит ему сидящий рядом Евгений. "Все его песни – "Алюминиевые огурцы", "Группа крови", — вроде как о том, что он призывает воевать с этим миром, а на самом деле он говорит: "нет, не воюйте, всё изменится и так", — поделился собеседник агентства.

К этому времени у стены уже возложили первые цветы. Людей становится больше: они останавливаются посмотреть, сфотографироваться, небольшими кучками подходят туристы. Чуть позже стали звучать первые песни под гитару, их исполнитель — Алексей, ему 15.

"Я периодически сюда прихожу, мне нравится его музыка. В ней и тексты сильные. Он поет о тех проблемах, которые многих людей волнуют. Мне вот гитару новую купили, и я решил что-нибудь исполнить", — признается Леша. Он надеется, что вскоре к вечеру здесь соберется много желающих спеть песни Цоя.

Место воспоминаний

Последние несколько лет идут споры о том, как поступить со стеной: жители Арбата возмущаются шумом, просят перенести стену в другое место, одни поклонники Цоя возмущаются этим предложениям, другие предлагают "нарисовать" стену заново. В частности, совсем недавно жители района предложили перенести стену в "Лужники", где состоялся последний концерт музыканта, или вообще увезти её в Петербург.

Те поклонники Виктора Цоя, что собрались у стены сегодня, считают, что ничего менять не нужно.

"Когда 27 лет назад Цой разбился, именно здесь и решили устроить стену памяти. Её много раз закрашивали. Её хотят перенести, а это историческое место. Если власти решат её убрать, это будет очень плохо", — считает один из них.

А для кого-то — это не только памятник, но место, с которым он связывает много личных воспоминаний. "Лично я вспоминаю своих старых знакомых, кого-то уже нет живых, вспоминаю хороших людей", — делится он.

Оба недоумевают и о том, зачем стену делать "по-новой". "Почитайте, что там написано. Это стена памяти, там слова, которые люди от души оставляли, когда приезжали сюда, и делать что-то по другому, зачем?" — вопрошает Дмитрий.

Третий возмущается тем, что к стене приходят, "фоткаются", но не приносят "ни сигарет, ни цветов". При этом все они уверены, что тот, кто хочет помнить, он всегда сюда вернётся, какой бы стена ни была.

Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. Он возвращался с ночной рыбалки в Юрмалу за рулем "Москвича". Машина Цоя врезалась в рейсовый пассажирский автобус "Икарус". По версии следствия, певец уснул за рулем. После его гибели группа "Кино", доработав и выпустив свой девятый альбом ("Черный альбом"), прекратила существование.

Советский рок-музыкант Виктор Цой вместе с Алексеем Рыбиным и Олегом Валинским основали группу "Кино", изначально носившую название "Гарин и Гиперболоиды", в 1981 году. Первый альбом они записывали под руководством Бориса Гребенщикова и коллектива "Аквариум". Цой не только был талантливым музыкантом, но также увлекался живописью, самостоятельно оформляя обложки ко всем пластинкам группы, и сыграл несколько ролей в кино. Среди наиболее известных — участие в фильме Сергея Соловьева "Асса" и "Игле" Рашида Нугманова. Его хиты "Звезда по имени Солнце", "Кукушка", "Группа крови", "Пачка сигарет" неоднократно перепевали российские и зарубежные музыканты.