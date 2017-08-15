Балет Приморской сцены Мариинского театра впервые выступит в Петербурге

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра впервые выступит на исторической сцене "Мариинки", об этом сообщили в пресс-службе театра.

К 135-летию Игоря Стравинского Приморская труппа представит вечер одноактных балетов на музыку композитора. В программе: "Жар- птица" в постановке главного балетмейстера Приморской сцены Алиева и "Аполлон" Баланчина. Спектакли пройдут 15, 16, 19 и 20 августа.

Что касается балетной классики, то для представления на сцене "Мариинки" Приморская сцена выбрала знаменитый балет Адольфа Адана "Жизель" в хореографии Жана Коралли, Жюля Перро и Мариуса Петипа. В главных партиях выступят ведущие солисты труппы из Владивостока — Ирина Сапожникова и Сергей Уманец, Анна Самострелова и Канат Надырбек. Спектакли покажут 17, 18и 20 августа.

Балетная труппа Приморской труппы Мариинского театра — это интернациональный коллектив, в составе которой танцовщики из России, Украины, Киргизии, Молдавии, Японии, Бразилии, США, Великобритании, Италии и Испании. Все они лауреаты международных конкурсов и стипендиаты крупных фондов.

В репертуаре Приморской сцены представлена классика — "Лебединое озеро", Спящая красавица" и "Щелкунчик" Чайковского, "Жизель" и "Корсар" Адана. Хореография ХХ и ХI веков — балетами "Жар-птица", "Кармен-сюита", "Аполлон", "Блудный сын", "Серенада" и "Шотландская симфония".