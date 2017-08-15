МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Запись десяти минут тишины набирает популярность в американском чарте iTunes, пишет издание Independent.

Пользователь Самир Мезрахи (Samir Mezrahi) выпустил композицию A a a a a Very Good Song ("Ооооочень хорошая песня") 7 августа. По данным СМИ, с помощью нее исполнитель намерен решить одну из проблем, с которой сталкиваются пользователи Apple iTunes: при подсоединении iPhone к стереосистеме в автомобиле автоматически включается первая по алфавиту песня в списке. В результате пользователь каждый раз вынужден начинать прослушивание музыки с одной и той же песни.

Сообщается, что "песня" Мезрахи состоит из десяти минут тишины, стоит 99 центов в iTunes и на данный момент занимает 79-ю строчку в американском чарте, поднявшись на 18 строчек.

В 1952 году пианист Дэвид Тюдор на благотворительном концерте в Вудстоке, организованном в поддержку творчества в области современного искусства, впервые представил пьесу американского композитора Джона Кейджа "4′33″". Это трехчастное сочинение для вольного состава инструментов, длительность которого соответствует его названию. Во время исполнения музыканты не извлекают никаких звуков из своих инструментов, содержанием каждого из фрагментов пьесы должны стать случайные звуки окружающей среды.