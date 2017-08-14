Возвращение "золотого" жюри "Голоса": Билан рад, Гагарина желает удачи

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. В понедельник главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта сообщил, что канал вернул "золотой" состав жюри вокального шоу "Голос", в него вошли Александр Градский, Леонид Агутин, Пелагея и Дима Билан. Комментируя изменения, Билан рассказал РИА Новости, что ждет от шоу новых эмоций и творческих историй, а член жюри предыдущего сезона Полина Гагарина пожелала участникам "Голоса" удачи и терпения.

Впервые вокальное телевизионное шоу "Голос" стартовало в эфире Первого канала в октябре 2012 года и сразу стало популярным среди телезрителей. Проект является российской адаптацией оригинального формата The Voice, впервые появившегося в 2010 году на голландском ТВ.

Центральными фигурами шоу являются наставники, которые во время слепых прослушиваний участников отбирают себе команды. После этого между участниками команд устраиваются поединки, по результатам которых наставники выбирают, кто выбывает из шоу. Далее команды разбиваются на тройки, один из участников которых выбывает снова по решению наставника. В финале шоу участники из команд наставников соревнуются друг с другом, и в этом случае победителя выбирают зрители с помощью телефонного и смс-голосования.

История "золотого состава"

В самом первом сезоне шоу участников судили Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин. Они проработали вместе бок о бок три сезона "Голоса". При этом сразу после запуска передачи она стала очень популярна не только среди обычных телезрителей, но и среди деятелей российского шоу-бизнеса. Так, во время разгара второго сезона сатирик Михаил Задорнов на своей странице в соцсетях дал положительную оценку всему составу жюри. По его мнению, Агутин – серьезный, как истинный профессионал, Пелагея – очаровательная, а Билан — "умнее, чем казался ранее". Однако не обошлось и без замечаний.

Кто на новенького

"После нашего "Голоса" я просмотрел одну из передач Voice. Интересно, что западное жюри прежде всего реагирует на голос, а наши наставники, сидя спиной, пытаются ещё угадать: молод участник и хорош ли он собой? Всё равно сказывается форматное мышление. К одной из участниц не повернулся ни один член жюри, потому что она пела романсы, и они решили, что она старая. А когда повернулись и увидели симпатичную молодуху, даже расстроились, что не угадали", — заметил сатирик.

После третьего сезона состав жюри стал меняться, и в разные годы в алом кресле наставника можно было увидеть певицу Полину Гагарину, рэпера Басту и народного любимца Григория Лепса. Как рассказала РИА Новости Гагарина, которая отбирала главные голоса страны в течение четвертого и пятого сезонов, обновление состава наставников необходимо для объективности шоу.

"Очень здорово, что в "Голосе" существует свой "пул" жюри, который меняется из сезона в сезон. Наставникам это помогает дистанцироваться, посмотреть на проект со стороны, оценить себя и работу других. Для зрителей и участников проекта смена лиц в креслах тоже важна — проект должен меняться", — пояснила певица.

Она пожелала участникам нового сезона терпения, везения, чтобы набраться опыта, так как на "Голосе" он уникальный. В свое время приобрести опыт и запастись терпением удалось таким артистам, как Дина Гарипова, Наргиз Закирова, иеромонах Фотий и Александр Панайотов.

Назад к истокам

Наибольшее число сезонов продержались в кресле наставников Александр Градский, Леонид Агутин и Дима Билан, они работали в жюри четыре сезона из пяти. Как признался РИА Новости Билан, он очень рад вернуться к изначальному составу наставников шоу.

"Очень рад "золотому составу" наставников. Мы уже все сидим в группе в WhatsApp — Леонид, Александр Борисович, Пелагея и я — в предвкушении будущего процесса. Состав старый, а эмоций от нового сезона жду самых что ни на есть новых. Прежде всего, жду человеческих открытий, неповторимых взаимодействий и творческих историй", — рассказал артист РИА Новости.

Еще одним ветераном передачи является ее ведущий Дмитрий Нагиев, который следил за всеми перипетиями "Голоса" все пять сезонов, однако, кто станет защищать участников от строгого жюри в этом году, Первый канал пока держит в секрете.