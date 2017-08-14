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Культура

Возвращение "золотого" жюри "Голоса": Билан рад, Гагарина желает удачи

19:3914.08.2017
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСцена шоу Голос. Архивное фотоСцена шоу Голос. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. В понедельник главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта сообщил, что канал вернул "золотой" состав жюри вокального шоу "Голос", в него вошли Александр Градский, Леонид Агутин, Пелагея и Дима Билан. Комментируя изменения, Билан рассказал РИА Новости, что ждет от шоу новых эмоций и творческих историй, а член жюри предыдущего сезона Полина Гагарина пожелала участникам "Голоса" удачи и терпения.

Полина Гагарина. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Полина Гагарина осталась довольна новым составом жюри шоу "Голос"

Впервые вокальное телевизионное шоу "Голос" стартовало в эфире Первого канала в октябре 2012 года и сразу стало популярным среди телезрителей. Проект является российской адаптацией оригинального формата The Voice, впервые появившегося в 2010 году на голландском ТВ.

Центральными фигурами шоу являются наставники, которые во время слепых прослушиваний участников отбирают себе команды. После этого между участниками команд устраиваются поединки, по результатам которых наставники выбирают, кто выбывает из шоу. Далее команды разбиваются на тройки, один из участников которых выбывает снова по решению наставника. В финале шоу участники из команд наставников соревнуются друг с другом, и в этом случае победителя выбирают зрители с помощью телефонного и смс-голосования.

История "золотого состава"

В самом первом сезоне шоу участников судили Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин. Они проработали вместе бок о бок три сезона "Голоса". При этом сразу после запуска передачи она стала очень популярна не только среди обычных телезрителей, но и среди деятелей российского шоу-бизнеса. Так, во время разгара второго сезона сатирик Михаил Задорнов на своей странице в соцсетях дал положительную оценку всему составу жюри. По его мнению, Агутин – серьезный, как истинный профессионал, Пелагея – очаровательная, а Билан — "умнее, чем казался ранее". Однако не обошлось и без замечаний.

Состав жюри шоу Голос и в новом сезоне должен остаться прежним
© Фото : Пресс-служба "Первого канала"
В "Голос" вернулся "золотой" состав жюри, сообщили на Первом канале
"После нашего "Голоса" я просмотрел одну из передач Voice. Интересно, что западное жюри прежде всего реагирует на голос, а наши наставники, сидя спиной, пытаются ещё угадать: молод участник и хорош ли он собой? Всё равно сказывается форматное мышление. К одной из участниц не повернулся ни один член жюри, потому что она пела романсы, и они решили, что она старая. А когда повернулись и увидели симпатичную молодуху, даже расстроились, что не угадали", — заметил сатирик.

Кто на новенького

После третьего сезона состав жюри стал меняться, и в разные годы в алом кресле наставника можно было увидеть певицу Полину Гагарину, рэпера Басту и народного любимца Григория Лепса. Как рассказала РИА Новости Гагарина, которая отбирала главные голоса страны в течение четвертого и пятого сезонов, обновление состава наставников необходимо для объективности шоу.

"Очень здорово, что в "Голосе" существует свой "пул" жюри, который меняется из сезона в сезон. Наставникам это помогает дистанцироваться, посмотреть на проект со стороны, оценить себя и работу других. Для зрителей и участников проекта смена лиц в креслах тоже важна — проект должен меняться", — пояснила певица.

Она пожелала участникам нового сезона терпения, везения, чтобы набраться опыта, так как на "Голосе" он уникальный. В свое время приобрести опыт и запастись терпением удалось таким артистам, как Дина Гарипова, Наргиз Закирова, иеромонах Фотий и Александр Панайотов.

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Жюри шоу Голос. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба "Первого канала"
Стали известны наставники нового сезона шоу "Голос"
Наибольшее число сезонов продержались в кресле наставников Александр Градский, Леонид Агутин и Дима Билан, они работали в жюри четыре сезона из пяти. Как признался РИА Новости Билан, он очень рад вернуться к изначальному составу наставников шоу.

"Очень рад "золотому составу" наставников. Мы уже все сидим в группе в WhatsApp — Леонид, Александр Борисович, Пелагея и я — в предвкушении будущего процесса. Состав старый, а эмоций от нового сезона жду самых что ни на есть новых. Прежде всего, жду человеческих открытий, неповторимых взаимодействий и творческих историй", — рассказал артист РИА Новости.

Еще одним ветераном передачи является ее ведущий Дмитрий Нагиев, который следил за всеми перипетиями "Голоса" все пять сезонов, однако, кто станет защищать участников от строгого жюри в этом году, Первый канал пока держит в секрете.

Певица, композитор и модель Полина Гагарина
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПолина Гагарина родилась в 1987 году. Мать будущей певицы, когда девочке было четыре года, подписала контракт с греческим театром. Поэтому в школу Полина пошла в Афинах. На фото: выступление на Международном фестивале фейерверков "Ростех".Певица Полина Гагарина выступает на Международном фестивале фейерверков Ростех в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Полина Гагарина родилась в 1987 году. Мать будущей певицы, когда девочке было четыре года, подписала контракт с греческим театром. Поэтому в школу Полина пошла в Афинах. На фото: выступление на Международном фестивале фейерверков "Ростех".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкОднако через некоторое время бабушка настояла, чтобы ребенок получал образование в российской школе, поэтому Полине пришлось переехать жить в Саратов. На фото: первый полуфинал "Евровидения" в Вене.Российская певица Полина Гагарина после выступления в первом полуфинале Международного конкурса песни Евровидение 2015 в Вене
© РИА Новости / Максим Блинов
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Однако через некоторое время бабушка настояла, чтобы ребенок получал образование в российской школе, поэтому Полине пришлось переехать жить в Саратов. На фото: первый полуфинал "Евровидения" в Вене.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПосле окончания контракта мать Полины вернулась в Москву и забрала дочь к себе. На фото: Гагарина выступила в качестве модели на показе коллекции "Весна/лето-2011" Дома моды NADIA SLAVINA.Певица Полина Гагарина выступила в качестве модели на показе коллекции Весна-лето 2011 Дома моды NADIA SLAVINA
© РИА Новости / Алексей Куденко
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После окончания контракта мать Полины вернулась в Москву и забрала дочь к себе. На фото: Гагарина выступила в качестве модели на показе коллекции "Весна/лето-2011" Дома моды NADIA SLAVINA.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОкончив музыкальную школу, Гагарина поступила Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства. Во время обучения на втором курсе ей предложили принять участие в музыкальном проекте "Фабрика звезд". На фото: концерт "Песня года-2016" на сцене спортивного комплекса "Олимпийский".Певцы Полина Гагарина и Дима Билан во время 45-го юбилейного концерта Песня Года на сцене спортивного комплекса Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Окончив музыкальную школу, Гагарина поступила Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства. Во время обучения на втором курсе ей предложили принять участие в музыкальном проекте "Фабрика звезд". На фото: концерт "Песня года-2016" на сцене спортивного комплекса "Олимпийский".
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКонкурс Гагарина выиграла, однако после окончания проекта отказалась сотрудничать с продюсером Максимом Фадеевым. На фото: "Песня года-2014".Певица Полина Гагарина выступает на музыкальном фестивале Песня года 2014 в СК Олимпийский
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Конкурс Гагарина выиграла, однако после окончания проекта отказалась сотрудничать с продюсером Максимом Фадеевым. На фото: "Песня года-2014".
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкСнова на большой сцене певица появилась лишь через два года. Гагарина приняла участие в конкурсе "Новая волна-2005", на котором заняла третье место. На фото: выступление на "Новой волне".Певица Полина Гагарина выступает на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2016 в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Снова на большой сцене певица появилась лишь через два года. Гагарина приняла участие в конкурсе "Новая волна-2005", на котором заняла третье место. На фото: выступление на "Новой волне".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкАвторская песня "Колыбельная", с которой Гагарина выступила в Юрмале, стала хитом и дала толчок для продвижения карьеры певицы. На фото: премия в области популярной музыки "Муз-ТВ 2016".Певицы Лолита и Полина Гагарина на вручении премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Авторская песня "Колыбельная", с которой Гагарина выступила в Юрмале, стала хитом и дала толчок для продвижения карьеры певицы. На фото: премия в области популярной музыки "Муз-ТВ 2016".
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВ том же году на песню был снят клип. После этого в течение 2006 года были сняты еще два клипа на песни "Morning" и "Я твоя". На фото: "Песня года-2014" в "Олимпийском".Певица Полина Гагарина выступает на музыкальном фестивале Песня года 2014 в СК Олимпийский
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В том же году на песню был снят клип. После этого в течение 2006 года были сняты еще два клипа на песни "Morning" и "Я твоя". На фото: "Песня года-2014" в "Олимпийском".
© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкВ 2007 году вышел первый сольный альбом певицы "Попроси у облаков". На фото: выступление на театрализованном представлении на Красной площади в День города.Певица Полина Гагарина выступает на театрализованном представлении на Красной площади в Москве в честь Дня города
© РИА Новости / Александр Астафьев
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В 2007 году вышел первый сольный альбом певицы "Попроси у облаков". На фото: выступление на театрализованном представлении на Красной площади в День города.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ 2008 году Гагарина вместе со своей подругой, другой победительницей "Фабрики звезд" Ириной Дубцовой записывают песню "Кому, зачем?". Эта композиция вошла во второй сольный альбом Гагариной "О себе", который вышел в 2010 году. На фото: 15-летие журнала Marie Claire в России.Певица Полина Гагарина на юбилейном вечере по случаю 15-летия журнала Marie Claire в России
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В 2008 году Гагарина вместе со своей подругой, другой победительницей "Фабрики звезд" Ириной Дубцовой записывают песню "Кому, зачем?". Эта композиция вошла во второй сольный альбом Гагариной "О себе", который вышел в 2010 году. На фото: 15-летие журнала Marie Claire в России.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ том же году на Премии "Муз-ТВ" Гагарина и Дубцова с песней "Кому, зачем?" победили в номинации "Лучший дуэт". На фото: церемония вручения Премии в области популярной музыки "Муз-ТВ 2010".Певицы Ирина Дубцова и Полина Гагарина на церемонии вручения Премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2010
© РИА Новости / Илья Питалев
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В том же году на Премии "Муз-ТВ" Гагарина и Дубцова с песней "Кому, зачем?" победили в номинации "Лучший дуэт". На фото: церемония вручения Премии в области популярной музыки "Муз-ТВ 2010".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПараллельно с занятиями музыкой Гагарина закончила Школу-студию МХАТ, где познакомилась со своим первым мужем, актером Петром Кисловым. В 2007 году у них родился сын. Через три года пара развелась. На фото: певица на Центральном Московском ипподроме.Певица Полина Гагарина на Центральном Московском ипподроме, где проходят скачки Гран-При радио Monte Carlo
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Параллельно с занятиями музыкой Гагарина закончила Школу-студию МХАТ, где познакомилась со своим первым мужем, актером Петром Кисловым. В 2007 году у них родился сын. Через три года пара развелась. На фото: певица на Центральном Московском ипподроме.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПолина Гагарина принимала участие во многих телепроектах, таких как "Призрак оперы", "Фабрика звезд. Россия/Украина", "Две звезды", "Вкусно жить", была наставницей шоу "Хочу к Меладзе". На фото: выступление Гагариной на открытии стадиона ЦСКА.Певица Полина Гагарина выступает на церемонии открытия стадиона ЦСКА перед началом матча 6-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА (Москва) и ФК Терек (Грозный)
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Полина Гагарина принимала участие во многих телепроектах, таких как "Призрак оперы", "Фабрика звезд. Россия/Украина", "Две звезды", "Вкусно жить", была наставницей шоу "Хочу к Меладзе". На фото: выступление Гагариной на открытии стадиона ЦСКА.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЛетом 2012 года певица озвучила анимационную героиню Мэвис в мультфильме "Монстры на каникулах". На фото: Гагарина на показе коллекции "Весна-лето 2011" Дома моды NADIA SLAVINA.Певица Полина Гагарина выступила в качестве модели на показе коллекции Весна-лето 2011 Дома моды NADIA SLAVINA
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Летом 2012 года певица озвучила анимационную героиню Мэвис в мультфильме "Монстры на каникулах". На фото: Гагарина на показе коллекции "Весна-лето 2011" Дома моды NADIA SLAVINA.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкГагарина была послом XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани. На фото: фестиваль "Золотая балка" в Балаклаве.Певица Полина Гагарина выступает на сцене фестиваля Золотая балка в Балаклаве
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Гагарина была послом XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани. На фото: фестиваль "Золотая балка" в Балаклаве.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПевица является обладательницей премий телеканала "Муз-ТВ", премий "Золотой граммофон", лауреатом "Песни года". На фото: церемония вручения музыкальной премии "Золотой граммофон-2013".Певица Полина Гагарина на церемонии вручения ежегодной музыкальной премии Золотой граммофон-2013
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица является обладательницей премий телеканала "Муз-ТВ", премий "Золотой граммофон", лауреатом "Песни года". На фото: церемония вручения музыкальной премии "Золотой граммофон-2013".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ мае 2015 года Гагарина представляла Россию на международном конкурсе "Евровидение". С песней "A Million Voices" она заняла второе место. На фото: репетиция финала "Евровидения".Полина Гагарина во время репетиции финала международного конкурса песни Евровидение 2015 в Вене
© РИА Новости / Максим Блинов
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В мае 2015 года Гагарина представляла Россию на международном конкурсе "Евровидение". С песней "A Million Voices" она заняла второе место. На фото: репетиция финала "Евровидения".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкДва года подряд Гагарина становится наставником в телепроекте "Голос". На фото: исполнитель роли Макса Дмитрий Нагиев и исполнительница роли Софи Полина Гагарина на премьере фильма Армена Ананикяна и Виталия Рейнгеверца "Одной левой" в кинотеатре "Москва".Исполнитель роли Макса Дмитрий Нагиев и испролнительница роли Софи Полина Гагарина на премьере фильма Армена Ананикяна и Виталия Рейнгеверца Одной левой в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Два года подряд Гагарина становится наставником в телепроекте "Голос". На фото: исполнитель роли Макса Дмитрий Нагиев и исполнительница роли Софи Полина Гагарина на премьере фильма Армена Ананикяна и Виталия Рейнгеверца "Одной левой" в кинотеатре "Москва".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТретий сольный альбом певицы "9" вышел в 2016 году. На фото: Гагарина перед показом конкурсного фильма Михаила Сегала "Кино про Алексеева" в рамках XXV Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.Певица Полина Гагарина перед показом конкурсного фильма Михаила Сегала Кино про Алексеева в рамках XXV Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Третий сольный альбом певицы "9" вышел в 2016 году. На фото: Гагарина перед показом конкурсного фильма Михаила Сегала "Кино про Алексеева" в рамках XXV Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ 2014 году певица вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал фотограф Дмитрий Исхаков. На фото: Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков на XI ежегодной церемонии вручения премии журнала HELLO! "Самые стильные в России - 2016!".Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков на XI ежегодной церемонии вручения премии журнала HELLO! Самые стильные в России - 2016! в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В 2014 году певица вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал фотограф Дмитрий Исхаков. На фото: Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков на XI ежегодной церемонии вручения премии журнала HELLO! "Самые стильные в России - 2016!".
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