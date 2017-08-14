Возвращение "золотого" жюри "Голоса": Билан рад, Гагарина желает удачи

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. В понедельник главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта сообщил, что канал вернул "золотой" состав жюри вокального шоу "Голос", в него вошли Александр Градский, Леонид Агутин, Пелагея и Дима Билан. Комментируя изменения, Билан рассказал РИА Новости, что ждет от шоу новых эмоций и творческих историй, а член жюри предыдущего сезона Полина Гагарина пожелала участникам "Голоса" удачи и терпения.
Впервые вокальное телевизионное шоу "Голос" стартовало в эфире Первого канала в октябре 2012 года и сразу стало популярным среди телезрителей. Проект является российской адаптацией оригинального формата The Voice, впервые появившегося в 2010 году на голландском ТВ.
Центральными фигурами шоу являются наставники, которые во время слепых прослушиваний участников отбирают себе команды. После этого между участниками команд устраиваются поединки, по результатам которых наставники выбирают, кто выбывает из шоу. Далее команды разбиваются на тройки, один из участников которых выбывает снова по решению наставника. В финале шоу участники из команд наставников соревнуются друг с другом, и в этом случае победителя выбирают зрители с помощью телефонного и смс-голосования.
История "золотого состава"
В самом первом сезоне шоу участников судили Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин. Они проработали вместе бок о бок три сезона "Голоса". При этом сразу после запуска передачи она стала очень популярна не только среди обычных телезрителей, но и среди деятелей российского шоу-бизнеса. Так, во время разгара второго сезона сатирик Михаил Задорнов на своей странице в соцсетях дал положительную оценку всему составу жюри. По его мнению, Агутин – серьезный, как истинный профессионал, Пелагея – очаровательная, а Билан — "умнее, чем казался ранее". Однако не обошлось и без замечаний.
"После нашего "Голоса" я просмотрел одну из передач Voice. Интересно, что западное жюри прежде всего реагирует на голос, а наши наставники, сидя спиной, пытаются ещё угадать: молод участник и хорош ли он собой? Всё равно сказывается форматное мышление. К одной из участниц не повернулся ни один член жюри, потому что она пела романсы, и они решили, что она старая. А когда повернулись и увидели симпатичную молодуху, даже расстроились, что не угадали", — заметил сатирик.
Кто на новенького
После третьего сезона состав жюри стал меняться, и в разные годы в алом кресле наставника можно было увидеть певицу Полину Гагарину, рэпера Басту и народного любимца Григория Лепса. Как рассказала РИА Новости Гагарина, которая отбирала главные голоса страны в течение четвертого и пятого сезонов, обновление состава наставников необходимо для объективности шоу.
"Очень здорово, что в "Голосе" существует свой "пул" жюри, который меняется из сезона в сезон. Наставникам это помогает дистанцироваться, посмотреть на проект со стороны, оценить себя и работу других. Для зрителей и участников проекта смена лиц в креслах тоже важна — проект должен меняться", — пояснила певица.
Она пожелала участникам нового сезона терпения, везения, чтобы набраться опыта, так как на "Голосе" он уникальный. В свое время приобрести опыт и запастись терпением удалось таким артистам, как Дина Гарипова, Наргиз Закирова, иеромонах Фотий и Александр Панайотов.
Назад к истокам
Наибольшее число сезонов продержались в кресле наставников Александр Градский, Леонид Агутин и Дима Билан, они работали в жюри четыре сезона из пяти. Как признался РИА Новости Билан, он очень рад вернуться к изначальному составу наставников шоу.
"Очень рад "золотому составу" наставников. Мы уже все сидим в группе в WhatsApp — Леонид, Александр Борисович, Пелагея и я — в предвкушении будущего процесса. Состав старый, а эмоций от нового сезона жду самых что ни на есть новых. Прежде всего, жду человеческих открытий, неповторимых взаимодействий и творческих историй", — рассказал артист РИА Новости.
Еще одним ветераном передачи является ее ведущий Дмитрий Нагиев, который следил за всеми перипетиями "Голоса" все пять сезонов, однако, кто станет защищать участников от строгого жюри в этом году, Первый канал пока держит в секрете.
Полина Гагарина родилась в 1987 году. Мать будущей певицы, когда девочке было четыре года, подписала контракт с греческим театром. Поэтому в школу Полина пошла в Афинах. На фото: выступление на Международном фестивале фейерверков "Ростех".
Однако через некоторое время бабушка настояла, чтобы ребенок получал образование в российской школе, поэтому Полине пришлось переехать жить в Саратов. На фото: первый полуфинал "Евровидения" в Вене.
После окончания контракта мать Полины вернулась в Москву и забрала дочь к себе. На фото: Гагарина выступила в качестве модели на показе коллекции "Весна/лето-2011" Дома моды NADIA SLAVINA.
Окончив музыкальную школу, Гагарина поступила Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства. Во время обучения на втором курсе ей предложили принять участие в музыкальном проекте "Фабрика звезд". На фото: концерт "Песня года-2016" на сцене спортивного комплекса "Олимпийский".
Конкурс Гагарина выиграла, однако после окончания проекта отказалась сотрудничать с продюсером Максимом Фадеевым. На фото: "Песня года-2014".
Снова на большой сцене певица появилась лишь через два года. Гагарина приняла участие в конкурсе "Новая волна-2005", на котором заняла третье место. На фото: выступление на "Новой волне".
Авторская песня "Колыбельная", с которой Гагарина выступила в Юрмале, стала хитом и дала толчок для продвижения карьеры певицы. На фото: премия в области популярной музыки "Муз-ТВ 2016".
В том же году на песню был снят клип. После этого в течение 2006 года были сняты еще два клипа на песни "Morning" и "Я твоя". На фото: "Песня года-2014" в "Олимпийском".
В 2007 году вышел первый сольный альбом певицы "Попроси у облаков". На фото: выступление на театрализованном представлении на Красной площади в День города.
В 2008 году Гагарина вместе со своей подругой, другой победительницей "Фабрики звезд" Ириной Дубцовой записывают песню "Кому, зачем?". Эта композиция вошла во второй сольный альбом Гагариной "О себе", который вышел в 2010 году. На фото: 15-летие журнала Marie Claire в России.
В том же году на Премии "Муз-ТВ" Гагарина и Дубцова с песней "Кому, зачем?" победили в номинации "Лучший дуэт". На фото: церемония вручения Премии в области популярной музыки "Муз-ТВ 2010".
Параллельно с занятиями музыкой Гагарина закончила Школу-студию МХАТ, где познакомилась со своим первым мужем, актером Петром Кисловым. В 2007 году у них родился сын. Через три года пара развелась. На фото: певица на Центральном Московском ипподроме.
Полина Гагарина принимала участие во многих телепроектах, таких как "Призрак оперы", "Фабрика звезд. Россия/Украина", "Две звезды", "Вкусно жить", была наставницей шоу "Хочу к Меладзе". На фото: выступление Гагариной на открытии стадиона ЦСКА.
Летом 2012 года певица озвучила анимационную героиню Мэвис в мультфильме "Монстры на каникулах". На фото: Гагарина на показе коллекции "Весна-лето 2011" Дома моды NADIA SLAVINA.
Гагарина была послом XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани. На фото: фестиваль "Золотая балка" в Балаклаве.
Певица является обладательницей премий телеканала "Муз-ТВ", премий "Золотой граммофон", лауреатом "Песни года". На фото: церемония вручения музыкальной премии "Золотой граммофон-2013".
В мае 2015 года Гагарина представляла Россию на международном конкурсе "Евровидение". С песней "A Million Voices" она заняла второе место. На фото: репетиция финала "Евровидения".
Два года подряд Гагарина становится наставником в телепроекте "Голос". На фото: исполнитель роли Макса Дмитрий Нагиев и исполнительница роли Софи Полина Гагарина на премьере фильма Армена Ананикяна и Виталия Рейнгеверца "Одной левой" в кинотеатре "Москва".
Третий сольный альбом певицы "9" вышел в 2016 году. На фото: Гагарина перед показом конкурсного фильма Михаила Сегала "Кино про Алексеева" в рамках XXV Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
В 2014 году певица вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал фотограф Дмитрий Исхаков. На фото: Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков на XI ежегодной церемонии вручения премии журнала HELLO! "Самые стильные в России - 2016!".