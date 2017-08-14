В "Голос" вернулся "золотой" состав жюри, сообщили на Первом канале

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Первый канал вернул "золотой" состав жюри вокального шоу голос, заявил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ канала Юрий Аксюта.

"У нас шестой сезон, как ни странно, юбилейный. Пятый был просто так пятый, а вот шестой мы считаем юбилейным по ряду причин. <…> У нас возвращается на сцену, возвращается в кадр старый "золотой" состав жюри, тренеров — это Александр Борисович Градский, Леонид Агутин, Пелагея и, соответственно, Дима Билан", — сказал Аксюта на встрече с участниками шестого сезона шоу. Видеоролик размещен на сайте Первого канала.

Судьями прошлого сезона шоу были Дима Билан, Полина Гагарина, Леонид Агутин и Григорий Лепс. "Золотой" же состав жюри оценивал участников с первого по третий сезон.

Впервые вокальное телевизионное шоу "Голос" стартовало в эфире Первого канала в октябре 2012 года. Проект является российской адаптацией оригинального формата The Voice, впервые появившегося в 2010 году на голландском ТВ.