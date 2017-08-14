"Матильду" покажут на "Меридианах Тихого", несмотря на просьбу митрополита

ВЛАДИВОСТОК, 14 авг – РИА Новости. Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин попросил не демонстрировать на международном кинофестивале "Меридианы Тихого" во Владивостоке фрагмент фильма Алексея Учителя "Матильда", однако организаторы МКФ заявили, что менять программу не планируют.

Руководитель PR и пресс-службы кинофестиваля Татьяна Артемьева подтвердила РИА Новости, что в адрес организаторов, а также в адрес Минкультуры РФ поступило обращение от митрополита Вениамина, в котором он просит не включать в репертуар МКФ показ фрагментов фильма.

"В рамках кинофестиваля будет проходить творческая встреча с режиссером Учителем, в ходе нее планируется продемонстрировать 30 минут фильма "Матильда". Фильм все равно выйдет в прокат – Минкультуры дало разрешение. Гостем кинофестиваля будет уважаемый режиссер, и мы не будем менять программу и отменять что-то", — сказала Артемьева.

Ранее министерство культуры РФ выдало прокатное удостоверение фильму "Матильда", картине присвоена категория 16+. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно".

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.