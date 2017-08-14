"Матильду" покажут на "Меридианах Тихого", несмотря на просьбу митрополита

ВЛАДИВОСТОК, 14 авг – РИА Новости. Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин попросил не демонстрировать на международном кинофестивале "Меридианы Тихого" во Владивостоке фрагмент фильма Алексея Учителя "Матильда", однако организаторы МКФ заявили, что менять программу не планируют.
"В рамках кинофестиваля будет проходить творческая встреча с режиссером Учителем, в ходе нее планируется продемонстрировать 30 минут фильма "Матильда". Фильм все равно выйдет в прокат – Минкультуры дало разрешение. Гостем кинофестиваля будет уважаемый режиссер, и мы не будем менять программу и отменять что-то", — сказала Артемьева.
Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.