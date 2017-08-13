Том Круз получил травму на съемках шестого фильма "Миссия невыполнима"

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Американский актер Том Круз получил травму при выполнении трюка на съемках шестой части шпионской киносаги "Миссия невыполнима" в Лондоне, сообщает сайт TMZ, специализирующийся на новостях из жизни знаменитостей.
Инцидент с 55-летним актером, который часто самостоятельно выполняет трюки во время съемок, произошел в воскресенье. Портал опубликовал видеоролик, на котором видно, как актер со страховкой пытался перепрыгнуть с одной крыши на другую, но промахнулся и "достаточно сильно ударился" о стену здания. Затем он забрался на крышу и при помощи страховочных ремней перепрыгнул обратно, после чего его увели представители съемочной группы. Насколько серьезно его ранение, издание не уточняет.
Один из самых популярных голливудский актеров Томас Круз Мэйпотер IV родился 3 июля 1962 года в американском городе Сиракьюс. На фото: Том Круз и Ольга Куриленко во время фотоколла, посвященного фильму "Обливион" в Москве.
Актерским дебютом в кино Тома стала работа в ленте Франко Дзеффирелли "Бесконечная любовь". В том же году вышел еще один фильм с его участием "Отбой". На фото: Том Круз, Николь Кидман и принцесса Диана на премьере фильма "Далеко-далеко" в Лондоне, 1992 год.
В начале 80-х в Голливуде стали очень популярны фильмы, ориентированные на молодежную аудиторию, и Круз весьма удачно вписался в эту волну. В 1983 году ему досталась главная роль в ленте "Рискованный бизнес" и после нее актер уже не сидел без работы. На фото: кадр из фильма "Грань будущего".
Один за другим выходят такие ленты с его участием как "Легенда" Ридли Скотта, "Лучший стрелок" (Top Gun) Тони Скотта, "Цвет денег" Мартина Скорсезе. На фото: актер Том Круз и космонавт Алексей Леонов перед премьерой фильма режиссера "Обливион" в Москве.
Следующими работами актера стали съемки в "Рожденном четвертого июля", "Днях грома" и ленте "Далеко-далеко". В двух последних Том Круз играл с Николь Кидман, которая после съемок стала его женой. На фото: Джонни Депп и Том Круз на голливудской "Аллее славы", 2013 год.
Девяностые годы стали просто золотыми для Круза. Он снимается в "Фирме", в "Интервью с вампиром", в "Джерри Магуайере", а также выпускает первую часть "Миссия: невыполнима". На фото: кадр из фильма "Операция "Валькирия".
В 1999 году выходят лента Пола Томаса Андерсона "Магнолия", а также фильм-завещание Стенли Кубрика "С широко закрытыми глазами", в которой Круз опять снимается с Николь Кидман. На фото: Том Круз разбивает ледяную скульптуру во время премьеры своего фильма "Обливион" в Тайбэе, 2013 год.
В 2001 году Круз и Кидман развелись. Издания писали, что причиной расставания звездой пары стал роман Тома с Пенелопой Крус, завязавшийся во время съемок фильма "Ванильное небо". Тем не менее, следующей женой Круза стала не Пенелопа, а молодая актриса Кэти Холмс. Они прожили вместе шесть лет. На фото: Том Круз с Кэти Холмс в Марселе, 2005 год.
Том Круз с 1990 года является активным членом Саентологической церкви. На фото: актер дает автографы перед премьерой фильма "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" в Москве.
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Первый фильм "Миссия невыполнима" режиссера Брайана Де Пальмы вышел на экраны в 1996 году. Выход шестой части киносаги запланирован на июль 2018 года. Известно, что сюжет шестого фильма завязан на продолжении истории секретного агента Итана Ханта, роль которого на протяжении всех фильмов играет Круз. Ранее СМИ стало известно, что гонорары актера за предыдущие фильмы составили более 70 миллионов долларов, включая проценты от сборов.
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