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Культура

Том Круз получил травму на съемках шестого фильма "Миссия невыполнима"

19:1113.08.2017
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© AFP 2017 / Vince BucciАктер Том Круз . Архивное фотоАктер Том Круз . Архивное фото
© AFP 2017 / Vince Bucci

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Американский актер Том Круз получил травму при выполнении трюка на съемках шестой части шпионской киносаги "Миссия невыполнима" в Лондоне, сообщает сайт TMZ, специализирующийся на новостях из жизни знаменитостей.

Инцидент с 55-летним актером, который часто самостоятельно выполняет трюки во время съемок, произошел в воскресенье. Портал опубликовал видеоролик, на котором видно, как актер со страховкой пытался перепрыгнуть с одной крыши на другую, но промахнулся и "достаточно сильно ударился" о стену здания. Затем он забрался на крышу и при помощи страховочных ремней перепрыгнул обратно, после чего его увели представители съемочной группы. Насколько серьезно его ранение, издание не уточняет.

Специалист по невыполнимым миссиям Том Круз
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкОдин из самых популярных голливудский актеров Томас Круз Мэйпотер IV родился 3 июля 1962 года в американском городе Сиракьюс. На фото: Том Круз и Ольга Куриленко во время фотоколла, посвященного фильму "Обливион" в Москве.Актеры Том Круз и Ольга Куриленко во время фотоколла, посвященного фильму режиссера Джозефа Косински Обливион
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Один из самых популярных голливудский актеров Томас Круз Мэйпотер IV родился 3 июля 1962 года в американском городе Сиракьюс. На фото: Том Круз и Ольга Куриленко во время фотоколла, посвященного фильму "Обливион" в Москве.
© Warner Bros. Pictures (2003)У Круза было довольно непростое детство. Мать, учительница и актриса, и отец-инженер еле сводили концы с концами, воспитывая четверых детей. На фото: кадр из фильма "Последний самурай".Кадр из фильма Последний самурай
© Warner Bros. Pictures (2003)
У Круза было довольно непростое детство. Мать, учительница и актриса, и отец-инженер еле сводили концы с концами, воспитывая четверых детей. На фото: кадр из фильма "Последний самурай".
© AFP 2017 / Jim WatsonКогда Тому было 12 родители развелись. К 14 годам за плечами Круза уже было 14 различных школ в США и Канаде. На фото: Том Круз и Пенелопа Крус на премьере фильма "Последний самурай" в Лондоне.Актеры Том Круз и Пенелопа Крус на премьере фильма Последний самурай в Лондоне
© AFP 2017 / Jim Watson
Когда Тому было 12 родители развелись. К 14 годам за плечами Круза уже было 14 различных школ в США и Канаде. На фото: Том Круз и Пенелопа Крус на премьере фильма "Последний самурай" в Лондоне.
© AP Photo / Martin CleaverАктерским дебютом в кино Тома стала работа в ленте Франко Дзеффирелли "Бесконечная любовь". В том же году вышел еще один фильм с его участием "Отбой". На фото: Том Круз, Николь Кидман и принцесса Диана на премьере фильма "Далеко-далеко" в Лондоне, 1992 год.Том Круз, Николь Кидман и Принцесса Диана на премьере фильма Далеко-далеко в Лондоне
© AP Photo / Martin Cleaver
Актерским дебютом в кино Тома стала работа в ленте Франко Дзеффирелли "Бесконечная любовь". В том же году вышел еще один фильм с его участием "Отбой". На фото: Том Круз, Николь Кидман и принцесса Диана на премьере фильма "Далеко-далеко" в Лондоне, 1992 год.
© Warner Bros. Pictures (2014)В начале 80-х в Голливуде стали очень популярны фильмы, ориентированные на молодежную аудиторию, и Круз весьма удачно вписался в эту волну. В 1983 году ему досталась главная роль в ленте "Рискованный бизнес" и после нее актер уже не сидел без работы. На фото: кадр из фильма "Грань будущего".Кадр из фильма Грань будущего
© Warner Bros. Pictures (2014)
В начале 80-х в Голливуде стали очень популярны фильмы, ориентированные на молодежную аудиторию, и Круз весьма удачно вписался в эту волну. В 1983 году ему досталась главная роль в ленте "Рискованный бизнес" и после нее актер уже не сидел без работы. На фото: кадр из фильма "Грань будущего".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкОдин за другим выходят такие ленты с его участием как "Легенда" Ридли Скотта, "Лучший стрелок" (Top Gun) Тони Скотта, "Цвет денег" Мартина Скорсезе. На фото: актер Том Круз и космонавт Алексей Леонов перед премьерой фильма режиссера "Обливион" в Москве.Актер Том Круз и космонавт Алексей Леонов перед премьерой фильма режиссера Джозефа Косински Обливион в Каро Фильм Октябрь
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Один за другим выходят такие ленты с его участием как "Легенда" Ридли Скотта, "Лучший стрелок" (Top Gun) Тони Скотта, "Цвет денег" Мартина Скорсезе. На фото: актер Том Круз и космонавт Алексей Леонов перед премьерой фильма режиссера "Обливион" в Москве.
© Фото : Universal Pictures International (2013)Эпохальной работой Круза стали съемки с Дастином Хоффманом в "Человеке дождя", который получил "Оскара" как лучший фильм в 1989 году. На фото: кадр из фильма "Обливион".Кадр из фильма Обливион
© Фото : Universal Pictures International (2013)
Эпохальной работой Круза стали съемки с Дастином Хоффманом в "Человеке дождя", который получил "Оскара" как лучший фильм в 1989 году. На фото: кадр из фильма "Обливион".
© AFP 2017 / Robyn BeckСледующими работами актера стали съемки в "Рожденном четвертого июля", "Днях грома" и ленте "Далеко-далеко". В двух последних Том Круз играл с Николь Кидман, которая после съемок стала его женой. На фото: Джонни Депп и Том Круз на голливудской "Аллее славы", 2013 год.Актеры Джонни Депп и Том Круз на голливудской Аллее славы
© AFP 2017 / Robyn Beck
Следующими работами актера стали съемки в "Рожденном четвертого июля", "Днях грома" и ленте "Далеко-далеко". В двух последних Том Круз играл с Николь Кидман, которая после съемок стала его женой. На фото: Джонни Депп и Том Круз на голливудской "Аллее славы", 2013 год.
© Metro-Goldwyn-Mayer (2008)Девяностые годы стали просто золотыми для Круза. Он снимается в "Фирме", в "Интервью с вампиром", в "Джерри Магуайере", а также выпускает первую часть "Миссия: невыполнима". На фото: кадр из фильма "Операция "Валькирия".Кадр из фильма Операция «Валькирия
© Metro-Goldwyn-Mayer (2008)
Девяностые годы стали просто золотыми для Круза. Он снимается в "Фирме", в "Интервью с вампиром", в "Джерри Магуайере", а также выпускает первую часть "Миссия: невыполнима". На фото: кадр из фильма "Операция "Валькирия".
© AFP 2017 / Mandy ChengВ 1999 году выходят лента Пола Томаса Андерсона "Магнолия", а также фильм-завещание Стенли Кубрика "С широко закрытыми глазами", в которой Круз опять снимается с Николь Кидман. На фото: Том Круз разбивает ледяную скульптуру во время премьеры своего фильма "Обливион" в Тайбэе, 2013 год.Американский актер Том Круз разбивает ледяную скульптуру во время премьеры своего фильма Обливион в Тайбэе
© AFP 2017 / Mandy Cheng
В 1999 году выходят лента Пола Томаса Андерсона "Магнолия", а также фильм-завещание Стенли Кубрика "С широко закрытыми глазами", в которой Круз опять снимается с Николь Кидман. На фото: Том Круз разбивает ледяную скульптуру во время премьеры своего фильма "Обливион" в Тайбэе, 2013 год.
© AP Photo / Claude ParisВ 2001 году Круз и Кидман развелись. Издания писали, что причиной расставания звездой пары стал роман Тома с Пенелопой Крус, завязавшийся во время съемок фильма "Ванильное небо". Тем не менее, следующей женой Круза стала не Пенелопа, а молодая актриса Кэти Холмс. Они прожили вместе шесть лет. На фото: Том Круз с Кэти Холмс в Марселе, 2005 год.Американский актер Том Круз со своей невестой Кэти Холмс в Старом порту Марселя
© AP Photo / Claude Paris
В 2001 году Круз и Кидман развелись. Издания писали, что причиной расставания звездой пары стал роман Тома с Пенелопой Крус, завязавшийся во время съемок фильма "Ванильное небо". Тем не менее, следующей женой Круза стала не Пенелопа, а молодая актриса Кэти Холмс. Они прожили вместе шесть лет. На фото: Том Круз с Кэти Холмс в Марселе, 2005 год.
© AP Photo / Toni RodriguezВ 2000-х годах Круз выпускает такие ленты, как "Особое мнение", "Соучастник", "Война миров", "Операция "Валькирия", "Рыцарь дня", 2 и 3 части "Миссии: невыполнима".Том Круз на мотоцикле во время ремейка некоторых сцен фильма Рыцарь дня
© AP Photo / Toni Rodriguez
В 2000-х годах Круз выпускает такие ленты, как "Особое мнение", "Соучастник", "Война миров", "Операция "Валькирия", "Рыцарь дня", 2 и 3 части "Миссии: невыполнима".
© Paramount Pictures (2005)Из последних больших проектов Тома Круза - ленты "Джек Ричер", "Обливион", "Грань будущего" и "Мумия", вышедшая на экраны летом 2017 года. На фото: кадр из фильма "Война миров".Кадр из фильма Война миров
© Paramount Pictures (2005)
Из последних больших проектов Тома Круза - ленты "Джек Ричер", "Обливион", "Грань будущего" и "Мумия", вышедшая на экраны летом 2017 года. На фото: кадр из фильма "Война миров".
© AFP 2017 / Vince BucciТом Круз обладатель трех "Золотых глобусов" за роли в фильмах "Рожденный четвертого июля", "Джерри Магуайер" и "Магнолия", а также премии "Сатурн" за роль в ленте "Ванильное небо".Актер Том Круз с наградой за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Магнолия на 57-й ежегодной премии Золотой глобус
© AFP 2017 / Vince Bucci
Том Круз обладатель трех "Золотых глобусов" за роли в фильмах "Рожденный четвертого июля", "Джерри Магуайер" и "Магнолия", а также премии "Сатурн" за роль в ленте "Ванильное небо".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТом Круз с 1990 года является активным членом Саентологической церкви. На фото: актер дает автографы перед премьерой фильма "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" в Москве.Том Круз дает автограф перед началом премьеры фильма Миссия невыполнима: Протокол Фантом в кинотеатре Пушкинский
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Том Круз с 1990 года является активным членом Саентологической церкви. На фото: актер дает автографы перед премьерой фильма "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" в Москве.
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Первый фильм "Миссия невыполнима" режиссера Брайана Де Пальмы вышел на экраны в 1996 году. Выход шестой части киносаги запланирован на июль 2018 года. Известно, что сюжет шестого фильма завязан на продолжении истории секретного агента Итана Ханта, роль которого на протяжении всех фильмов играет Круз. Ранее СМИ стало известно, что гонорары актера за предыдущие фильмы составили более 70 миллионов долларов, включая проценты от сборов.

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