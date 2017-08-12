Актера Виктора Смирнова похоронят на Серафимовском кладбище в Петербурге

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Народный артист России Виктор Смирнов будет похоронен на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга, сообщается на сайте Александринского театра.

Похороны состоятся в понедельник, 14 августа, в 14 часов. В 11 часов начнется церемония прощания в Александринском театре, а в 13 часов пройдет отпевание в храме преподобного Серафима Саровского.

Народный артист России Виктор Смирнов скончался в Санкт-Петербурге на 73-м году жизни. Он играл в Александринском театре, снимался в таких фильмах и сериалах, как "Крутой поворот", "Зеркало для героя", "Гений", "Сны о России", "Замок", "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Гибель империи", "Ликвидация", "Мастер и Маргарита".