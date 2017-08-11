Актер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме Семнадцать мгновений весны

Актер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме Семнадцать мгновений весны

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Анна Михайлова. Культовый послевоенный сериал Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны" празднует день рождения. Премьера первой серии на Центральном телевидении состоялась 11 августа 1973 года. Тогда 12-серийную эпопею посмотрели почти 22 миллиона зрителей.

В часы показов улицы пустели, резко снижалось потребление воды, и даже уровень преступности падал. Вся страна замирала у телеэкранов, чтобы узнать, удастся ли советскому разведчику Штирлицу в исполнении Вячеслава Тихонова выполнить сверхсложное задание. По просьбе РИА Новости "Семнадцать мгновений весны" посмотрели немецкие зрители и поделились своими впечатлениям о том, как в сериале изображена нацистская Германия.

Фильм "Семнадцать мгновений весны" завоевал такую популярность в первую очередь благодаря сильному актерскому составу. Характерные роли достались не только положительным героям, но и антагонистам вроде начальника гестапо Генриха Мюллера, блестяще сыгранного Леонидом Броневым. Это один из немногих советских фильмов, где нацисты изображены не как абстрактные враги и коллективное воплощение зла, а как люди со своими характерами, эмоциями и мыслями. Современные немецкие зрители, посмотревшие сериал, отметили и чисто физическое сходство актеров с прототипами.

"Отличный подбор актеров. Великолепно поймано портретное сходство с Гитлером, Герингом и Гиммлером. Понравилось, как передана атмосфера," — поделился Болле Зельке.

У главного героя Макса Отто фон Штрилица также был реальный прототип — гестаповец Вильгельм Леман. Сериал породил целую культуру анекдотов о Штирлице. Загадочный, вдумчивый, не теряющий самообладания даже в рискованных ситуациях, герой Вячеслава Тихонова пришелся по душе и немецкому зрителю. А вот изображение некоторых рядовых нацистов, по их мнению, оказалось недостаточно брутальным.

"Нацисты с собаками в сцене у церкви выглядят слишком женственно и не вызывают особого страха", — считает Маттиас Витте. Внимательный зритель заметил и неточности в бытовых деталях.

"В другой сцене главный герой, кстати, превосходный актер, включает радио, и оно сразу начинает звучать. Ламповым радиоприемникам в Германии 1940-х годов требовалось некоторое время, чтобы нагреться и включиться," — объясняет Витте.

Болле Зельке, в свою очередь, усомнился в исторической достоверности диалогов между высшим руководством Рейха.

"Исходя из того, что я знаю о том времени, мне трудно себе представить, что Гиммлер и Геринг могли вести подобные разговоры, особенно если учесть чрезвычайный культ фюрера и тот факт, что Геринг с 1943 года выполнял в основном уже чисто репрезентативные функции. Но такая вольность автора допустима. Полностью исключить подобное нельзя," — отметил зритель.

Пожалуй, самый драматичный эпизод телефильма, если не всего советского кинематографа, — свидание Штирлица с женой в ресторане "Элефант". Интересно, что изначально этот эпизод в сценарии отсутствовал, а исполнительница роли супруги разведчика Элеонора Шашкова позже рассказывала, что актеров снимали порознь. Сыгранная без слов, но с высочайшим уровнем психологизма, сцена не оставила немецких зрителей равнодушными.

"Я не знаю, что происходит в сцене в кафе между героем и блондинкой, но нахожу, что эпизод сделан очень хорошо. В целом, если бы меня спросили, я бы мог рекомендовать этот фильм," — подытожил Болле Зельке.