США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Культура

"Нацисты выглядят женственно": немцы смотрят "Семнадцать мгновений весны"

14:4711.08.2017
07641
© РИА Новости / Киностудия им. М. ГорькогоПерейти в фотобанкАктер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме Семнадцать мгновений весныАктер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме Семнадцать мгновений весны
© РИА Новости / Киностудия им. М. Горького
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Анна  Михайлова. Культовый послевоенный сериал Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны" празднует день рождения. Премьера первой серии на Центральном телевидении состоялась 11 августа 1973 года. Тогда 12-серийную эпопею посмотрели почти 22 миллиона зрителей.

В часы показов улицы пустели, резко снижалось потребление воды, и даже уровень преступности падал. Вся страна замирала у телеэкранов, чтобы узнать, удастся ли советскому разведчику Штирлицу в исполнении Вячеслава Тихонова выполнить сверхсложное задание. По просьбе РИА Новости "Семнадцать мгновений весны" посмотрели немецкие зрители и поделились своими впечатлениям о том, как в сериале изображена нацистская Германия.

© РИА Новости / Киностудия им. М. ГорькогоПерейти в фотобанкЛеонид Броневой в роли Мюллера в фильме "Семнадцать мгновений весны"
© РИА Новости / Киностудия им. М. Горького
Перейти в фотобанк
Леонид Броневой в роли Мюллера в фильме "Семнадцать мгновений весны"

Фильм "Семнадцать мгновений весны" завоевал такую популярность в первую очередь благодаря сильному актерскому составу. Характерные роли достались не только положительным героям, но и антагонистам вроде начальника гестапо Генриха Мюллера, блестяще сыгранного Леонидом Броневым. Это один из немногих советских фильмов, где нацисты изображены не как абстрактные враги и коллективное воплощение зла, а как люди со своими характерами, эмоциями и мыслями. Современные немецкие зрители, посмотревшие сериал, отметили и чисто физическое сходство актеров с прототипами.

"Отличный подбор актеров. Великолепно поймано портретное сходство с Гитлером, Герингом и Гиммлером. Понравилось, как передана атмосфера," — поделился Болле Зельке.

© РИА Новости / Киностудия им. М. ГорькогоПерейти в фотобанкАктер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме "Семнадцать мгновений весны"
© РИА Новости / Киностудия им. М. Горького
Перейти в фотобанк
Актер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме "Семнадцать мгновений весны"

У главного героя Макса Отто фон Штрилица также был реальный прототип — гестаповец Вильгельм Леман. Сериал породил целую культуру анекдотов о Штирлице. Загадочный, вдумчивый, не теряющий самообладания даже в рискованных ситуациях, герой Вячеслава Тихонова пришелся по душе и немецкому зрителю. А вот изображение некоторых рядовых нацистов, по их мнению, оказалось недостаточно брутальным.

"Нацисты с собаками в сцене у церкви выглядят слишком женственно и не вызывают особого страха", — считает Маттиас Витте. Внимательный зритель заметил и неточности в бытовых деталях.

"В другой сцене главный герой, кстати, превосходный актер, включает радио, и оно сразу начинает звучать. Ламповым радиоприемникам в Германии 1940-х годов требовалось некоторое время, чтобы нагреться и включиться," — объясняет Витте.

© РИА Новости / Киностудия им. М. ГорькогоПерейти в фотобанкАктеры Олег Табаков в роли Шелленберга и Николай Прокопович в роли Гиммлера
© РИА Новости / Киностудия им. М. Горького
Перейти в фотобанк
Актеры Олег Табаков в роли Шелленберга и Николай Прокопович в роли Гиммлера

Болле Зельке, в свою очередь, усомнился в исторической достоверности диалогов между высшим руководством Рейха.

"Исходя из того, что я знаю о том времени, мне трудно себе представить, что Гиммлер и Геринг могли вести подобные разговоры, особенно если учесть чрезвычайный культ фюрера и тот факт, что Геринг с 1943 года выполнял в основном уже чисто репрезентативные функции. Но такая вольность автора допустима. Полностью исключить подобное нельзя," — отметил зритель.

© РИА Новости / А. ГольцинПерейти в фотобанкЭлеонора Шашкова в роли жены полковника Исаева в фильме "Семнадцать мгновений весны"
© РИА Новости / А. Гольцин
Перейти в фотобанк
Элеонора Шашкова в роли жены полковника Исаева в фильме "Семнадцать мгновений весны"

Пожалуй, самый драматичный эпизод телефильма, если не всего советского кинематографа, — свидание Штирлица с женой в ресторане "Элефант". Интересно, что изначально этот эпизод в сценарии отсутствовал, а исполнительница роли супруги разведчика Элеонора Шашкова позже рассказывала, что актеров снимали порознь. Сыгранная без слов, но с высочайшим уровнем психологизма, сцена не оставила немецких зрителей равнодушными.

"Я не знаю, что происходит в сцене в кафе между героем и блондинкой, но нахожу, что эпизод сделан очень хорошо. В целом, если бы меня спросили, я бы мог рекомендовать этот фильм," —  подытожил Болле Зельке.

Комментировать
Культура
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена