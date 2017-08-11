Глава Ингушетии о фильме "Матильда": заставляет задуматься о цензуре

НАЛЬЧИК, 11 авг – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров считает, что в случае с фильмом Алексея Учителя "Матильда" цензура была бы уместна.

Ранее глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Вячеслав Тельнов сообщил, что министерство выдало прокатное удостоверение фильму "Матильда", картине присвоена категория 16+. При этом он пояснил, что регионы уполномочены самостоятельно ограничить прокат фильма на своей территории. В Ингушетии заявили, что не будут показывать фильм Алексея Учителя "Матильда", объяснив это решение отсутствием интереса к картине.

"Мне кажется, фильмы, подобные тому, о котором мы говорим ("Матильда" – ред.), должны проходить хорошую цензуру. По крайней мере, "Матильда" заставляет нас об этом думать. Не надо этого бояться. От этого демократия не спадает, а, наоборот, возвеличивается", — заявил Евкуров в интервью радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что сейчас зрителям в России нужны фильмы гражданского патриотизма, в основе которых — любовь к родине и к ее истории. "Для молодежи и о молодежи нужны фильмы. Поднять опять же темы уважения к старшим, заботы о младших. Поднять пласт межнациональных отношений. Вот это нужно сейчас! А не "Матильда", — сказал глава Ингушетии.

Как ранее отметил Тельнов, эксперты Минкультуры не обнаружили в "Матильде" ничего запрещенного к показу, при этом в конституции четко указанно, что цензура в стране запрещена, то есть ни один орган госвласти не может запретить показ художественного произведения по политическим, идеологическим или иным мотивам.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.