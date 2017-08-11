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Культура

Глава Ингушетии о фильме "Матильда": заставляет задуматься о цензуре

Сюжет:
Скандал вокруг фильма "Матильда" (80)
09:5711.08.2017
02566
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСъемки фильма Алексея Учителя МатильдаСъемки фильма Алексея Учителя Матильда
© РИА Новости / Алексей Даничев
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НАЛЬЧИК, 11 авг – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров считает, что в случае с фильмом Алексея Учителя "Матильда" цензура была бы уместна.

Наталья Поклонская. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Ничего святого": Поклонская отреагировала на разрешение проката "Матильды"
Ранее глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Вячеслав Тельнов сообщил, что министерство выдало прокатное удостоверение фильму "Матильда", картине присвоена категория 16+. При этом он пояснил, что регионы уполномочены самостоятельно ограничить прокат фильма на своей территории. В Ингушетии заявили, что не будут показывать фильм Алексея Учителя "Матильда", объяснив это решение отсутствием интереса к картине.

"Мне кажется, фильмы, подобные тому, о котором мы говорим ("Матильда" – ред.), должны проходить хорошую цензуру. По крайней мере, "Матильда" заставляет нас об этом думать. Не надо этого бояться. От этого демократия не спадает, а, наоборот, возвеличивается", — заявил Евкуров в интервью радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что сейчас зрителям в России нужны фильмы гражданского патриотизма, в основе которых — любовь к родине и к ее истории. "Для молодежи и о молодежи нужны фильмы. Поднять опять же темы уважения к старшим, заботы о младших. Поднять пласт межнациональных отношений. Вот это нужно сейчас! А не "Матильда", — сказал глава Ингушетии.

Как ранее отметил Тельнов, эксперты Минкультуры не обнаружили в "Матильде" ничего запрещенного к показу, при этом в конституции четко указанно, что цензура в стране запрещена, то есть ни один орган госвласти не может запретить показ художественного произведения по политическим, идеологическим или иным мотивам.

Съемки фильма Алексея Учителя Матильда
© РИА Новости / Алексей Даничев
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О "Матильде", чувствах верующих и грешном Николае-страстотерпце
Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Роскошь и великолепие. Выставка костюмов к фильму "Матильда" в Царском Селе
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВ Царском Селе открылась выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда", повествующей о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
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В Царском Селе открылась выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда", повествующей о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВыставка проходит в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
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Выставка проходит в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкЭкспозиция открылась в Тронном зале Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника "Царское Село", где проходили съемки фильма "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
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Экспозиция открылась в Тронном зале Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника "Царское Село", где проходили съемки фильма "Матильда".
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВ экспозицию вошли 70 костюмов.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
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В экспозицию вошли 70 костюмов.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВсего для фильма было сшито более семи тысяч нарядов, в частности, полностью воссоздана одежда участников торжественной церемонии коронации Николая II.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Всего для фильма было сшито более семи тысяч нарядов, в частности, полностью воссоздана одежда участников торжественной церемонии коронации Николая II.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкИмператорская корона на выставке костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Императорская корона на выставке костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВыставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкЭкспозиция демонстрирует бальные, вечерние, визитные платья прошлого столетия и всевозможные аксессуары.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Экспозиция демонстрирует бальные, вечерние, визитные платья прошлого столетия и всевозможные аксессуары.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкПредметы воссоздавались по эскизам и акварелям начала прошлого века, сохранившимся моделям.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Предметы воссоздавались по эскизам и акварелям начала прошлого века, сохранившимся моделям.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкТеперь посетители выставки смогут представить, как выглядели наполненные людьми залы Екатерининского дворца в торжественные дни Российской Империи.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Теперь посетители выставки смогут представить, как выглядели наполненные людьми залы Екатерининского дворца в торжественные дни Российской Империи.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВыставка приурочена к окончанию Года российского кино.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Выставка приурочена к окончанию Года российского кино.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкПосетители на открытии выставки костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Посетители на открытии выставки костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВыставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
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Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
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