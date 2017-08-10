Милонов предложил не показывать "Матильду" в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что фильм "Матильда" будет оскорблением исторической памяти, и предлагает не демонстрировать картину в Санкт-Петербурге, соответствующее обращение он намерен направить губернатору города Георгию Полтавчено и спикеру заксобрания Петербурга Вячеславу Макарову.

Ранее глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Вячеслав Тельнов сообщил, что министерство выдало прокатное удостоверение фильму "Матильда", картине присвоена категория 16+. Представитель пресс-службы городского комитета по культуре ранее сообщил РИА Новости, что власти Петербурга не будут ограничивать прокат картины.

"Петербург является свидетелем событий, о которых пытается рассказать режиссёр Учитель в своём провокационном произведении. И для нашего города, эта картина, без преувеличения, будет являться оскорблением нашей общей исторической памяти, попыткой вновь посеять дьявольские семена революционного брожения, попыткой реинкарнации большевистской лжи относительно последнего российского самодержца и его духовного подвига", — сказал РИА Новости Милонов, представляющий в Госдуме Санкт-Петербург.

Депутат отметил, что направит обращение Полтавченко и Макарову с предложение дать возможность городским кинотеатрам не демонстрировать этот фильм.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.