Говорухин прокомментировал выход в прокат фильма "Матильда"

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по культуре Санислав Говорухин назвал правильным решение Министерства культуры о выдаче фильму режиссера Алексея Учителя "Матильда" прокатного удостоверения, поскольку все возможные претензии идеологического плана следовало высказывать раньше, на стадии утверждения сценария.

Глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Вячеслав Тельнов сообщил журналистам в четверг, что министерство выдало прокатное удостоверение фильму "Матильда", картине присвоена категория 16+. При этом в пресс-службе картины уточнили, что рейтинг является вполне ожидаемым, поскольку одна сцена в трейлере "будоражит зрителей", но никаких других провокативных эпизодов в "Матильде" нет.

"Я думаю, что правильно они сделали, потому что сценарий все читали, когда деньги на съемки выдавали. Кино снято по сценарию и на высоком уровне", — заявил Говорухин РИА Новости.

По его мнению, все претензии идеологического характера к фильму надо было излагать раньше, еще при утверждении сценария.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.