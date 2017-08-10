Говорухин прокомментировал выход в прокат фильма "Матильда"

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по культуре Санислав Говорухин назвал правильным решение Министерства культуры о выдаче фильму режиссера Алексея Учителя "Матильда" прокатного удостоверения, поскольку все возможные претензии идеологического плана следовало высказывать раньше, на стадии утверждения сценария.
"Я думаю, что правильно они сделали, потому что сценарий все читали, когда деньги на съемки выдавали. Кино снято по сценарию и на высоком уровне", — заявил Говорухин РИА Новости.
По его мнению, все претензии идеологического характера к фильму надо было излагать раньше, еще при утверждении сценария.
Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.