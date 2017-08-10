В Минкультуры не исключили, что Поклонская передумает, посмотрев "Матильду"

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Министерство культуры РФ предлагает всем охладить пыл, запастись терпением, дождаться премьеры картины Алексея Учителя "Матильда" и доверить оценку фильма зрителям, сообщил журналистам в четверг глава департамента кинематографии ведомства Вячеслав Тельнов. Он предполагает, что мнение депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая выступает против картины Учителя, может измениться после выхода ленты в прокат.

Ранее Тельнов сообщил, что ведомство выдало прокатное удостоверение картине с рейтингом 16+.

"На сегодняшний день предлагаю всем охладить пыл, запастись терпением и дождаться премьеры, а главное, доверить оценку "Матильды" зрителям", — сказал Тельнов.

По его словам, когда фильм выйдет на экраны, никто не лишается гражданского права высказать свою точку зрения о нем. "Думаю, вы знаете, как наш министр относится к искажению истерических фактов, к искажению исторической правды вообще и в кинематографе в частности, но подчеркну — именно как гражданин, а как министр исполняет свои обязанности согласно закону", — заметил Тельнов.

Он подчеркнул, что депутат Госдумы Поклонская, которая выступает против картины Учителя, действует строго в рамках закона. "Однако на данный момент министерство культуры обладает более конкретной объективной информацией о картине", — добавил чиновник.

Он отметил, что мнение Поклонской может измениться после выхода картины в прокат. "Возможно, точка зрения Натальи Владимировны и её единомышленников изменится после выхода ленты в прокат", — сказал Тельнов.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.