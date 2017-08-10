Минкультуры выдало "Матильде" прокатное удостоверение

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильму Алексея Учителя "Матильда", сообщил журналистам глава департамента кинематографии ведомства Вячеслав Тельнов.

Он уточнил, что картине присвоена категория 16+.

Ранее с просьбой к Минкультуры не показывать "Матильду" обратились власти Чечни и Дагестана. Тельнов пояснил, что удостоверение выдается на всю страну, однако регионы могут самостоятельно ограничить прокат на своей территории.

Фильм посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые провели экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора.