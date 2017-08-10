Тюменские педагоги займутся популяризацией русского языка в Казахстане

ТЮМЕНЬ, 10 авг — РИА Новости. Преподаватели и аспиранты Тобольского пединститута имени Д.И. Менделеева выиграли грант министерства образования и науки РФ на реализацию проекта, направленного на популяризацию русского языка и литературы в Республике Казахстан, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора Тюменской области.

"Научный проект объединит исследователей Тобольска и Павлодарского пединститута из Казахстана. В рамках проекта запланирована международная интернет-олимпиада по русскому языку среди студентов и преподавателей вуза, а также школьников, изучающих русский язык и литературу, пройдет цикл публичных лекций и мастер-классы по методикам преподавания этих предметов в вузе и в школе", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что получателем гранта также станет Тюменский государственный университет, представивший на конкурсе проект по языковой и социальной интеграции детей мигрантов из стран СНГ в российскую культурную и образовательную среду. Специалисты будут работать в школах с детьми мигрантов. Правительство Тюменской области окажет финансовую поддержку проекту.

"Тюменская область полностью разделяет решения министерства по выстраиванию качественно новой системы высшего образования страны и активно включилась в работу, нацеленную на эти изменения. Сейчас в регионе разрабатывают новые перспективные проекты на базе вузов. Уверен, благодаря общей заинтересованности и тесному взаимодействию мы сможем их реализовать", — сказал глава региона Владимир Якушев.

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